Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду узнал соперника. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов Азии
Саудовская Аравия
17 марта 2025, 09:34 | Обновлено 17 марта 2025, 09:47
844
1

Роналду узнал соперника. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов Азии

Финал восьми команд состоится в саудовской Джидде с 25 апреля по 3 мая

17 марта 2025, 09:34 | Обновлено 17 марта 2025, 09:47
844
1
Роналду узнал соперника. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта в 09:00 по киевскому времени в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялась жеребьевка финального этапа AFC Champions League Elite 2024/25.

Церемония определила путь команд Лиги чемпионов Азии от четвертьфинала до финала. Все 7 решающих матчей турнира пройдут в централизованном формате в Джидде (Саудовская Аравия) с 25 апреля по 3 мая. Впервые с 2013 года четвертьфинальные пары будут межрегиональными, то есть, команды из Западной и Восточной Азии встретятся на этой стадии друг против друга без разделения на зоны.

Продолжает борьбу и Аль-Наср со звездным португальским форвардом Криштиану Роналду, соперником которого в четвертьфинале будет клуб Йокогама Маринос из Японии.

В плей-офф выступят 8 клубов. Образованы пары 1/4 финала: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Кванджу (Южная Корея), Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд), Йокогама Маринос (Япония) – Аль-Наср (Саудовская Аравия), Кавасаки Фронтале (Япония) – Аль-Садд (Катар)

Первый четвертьфинал состоится 25 апреля, второй и третий запланированы на 26 апреля, а последний матч на этой стадии пройдет 27 апреля. Полуфиналы пройдут 29 и 30 апреля. Финальный матч состоится 3 мая на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде, где будет разыгрываться не только титул лучшей команды Азии, но и рекордный призовой фонд в 12 млн долларов.

🏆 Лига чемпионов Азии. Итоги жеребьевки

Пары 1/4 финала. 25–27 апреля

  • QF1. 25 апреля. Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Кванджу (Южная Корея)
  • QF2. 26 апреля. Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд)
  • QF3. 26 апреля. Йокогама Маринос (Япония) – Аль-Наср (Саудовская Аравия)
  • QF3. 27 апреля. Кавасаки Фронтале (Япония) – Аль-Садд (Катар)

Пары 1/2 финала. 29–30 апреля

  • SF1. Победитель QF1 – Победитель QF2
  • SF2. Победитель QF3 – Победитель QF4

Финал. 3 апреля

  • Победитель SF1 – Победитель SF2

Фотогалерея

По теме:
Кто для Роналду? Жребий финала восьми Лиги чемпионов Азии. Смотреть LIVE
Сыграет ли Свитолина с Даяной? Жеребьевка для украинок на турнире в Майами
К Роналду в Аль-Насре может присоединиться один из лучших игроков мира
Криштиану Роналду Аль-Садд жеребьевка Йокогама Маринос Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов Азии Аль-Хиляль Бурирам Юнайтед Кванджу Кавасаки Фронтале Аль-Ахли Джидда выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Бокс | 17 марта 2025, 08:15 2
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика

Украинского экс-футболиста поставили в пример

ВИДЕО. Комментарии Симеоне и Флик после матча Атлетико – Барселона
Футбол | 17 марта 2025, 10:44 0
ВИДЕО. Комментарии Симеоне и Флик после матча Атлетико – Барселона
ВИДЕО. Комментарии Симеоне и Флик после матча Атлетико – Барселона

Главные тренеры команд дали несколько комментариев после матча 28-го тура Ла Лиги

Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Бокс | 17.03.2025, 07:41
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Довбик, Яремчук или Ванат? Ребров рассказал о конкуренции среди форвардов
Футбол | 17.03.2025, 08:47
Довбик, Яремчук или Ванат? Ребров рассказал о конкуренции среди форвардов
Довбик, Яремчук или Ванат? Ребров рассказал о конкуренции среди форвардов
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Футбол | 16.03.2025, 13:30
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Добре, що звели команди з різних зон. Буде цікаво дізнатися, хто сильніший
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
15.03.2025, 16:10 6
Футбол
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
16.03.2025, 08:20 8
Футбол
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
17.03.2025, 00:20 1
Футбол
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
16.03.2025, 00:31 1
Бокс
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 1
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 13
Футбол
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
16.03.2025, 13:07 4
Бокс
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем