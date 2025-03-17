Роналду узнал соперника. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов Азии

17 марта в 09:00 по киевскому времени в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялась жеребьевка финального этапа AFC Champions League Elite 2024/25.

Церемония определила путь команд Лиги чемпионов Азии от четвертьфинала до финала. Все 7 решающих матчей турнира пройдут в централизованном формате в Джидде (Саудовская Аравия) с 25 апреля по 3 мая. Впервые с 2013 года четвертьфинальные пары будут межрегиональными, то есть, команды из Западной и Восточной Азии встретятся на этой стадии друг против друга без разделения на зоны.

Продолжает борьбу и Аль-Наср со звездным португальским форвардом Криштиану Роналду, соперником которого в четвертьфинале будет клуб Йокогама Маринос из Японии.

В плей-офф выступят 8 клубов. Образованы пары 1/4 финала: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Кванджу (Южная Корея), Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд), Йокогама Маринос (Япония) – Аль-Наср (Саудовская Аравия), Кавасаки Фронтале (Япония) – Аль-Садд (Катар)

Первый четвертьфинал состоится 25 апреля, второй и третий запланированы на 26 апреля, а последний матч на этой стадии пройдет 27 апреля. Полуфиналы пройдут 29 и 30 апреля. Финальный матч состоится 3 мая на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде, где будет разыгрываться не только титул лучшей команды Азии, но и рекордный призовой фонд в 12 млн долларов.

🏆 Лига чемпионов Азии. Итоги жеребьевки

Пары 1/4 финала. 25–27 апреля

QF1. 25 апреля. Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Кванджу (Южная Корея)

QF2. 26 апреля. Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд)

QF3. 26 апреля. Йокогама Маринос (Япония) – Аль-Наср (Саудовская Аравия)

QF3. 27 апреля. Кавасаки Фронтале (Япония) – Аль-Садд (Катар)

Пары 1/2 финала. 29–30 апреля

SF1. Победитель QF1 – Победитель QF2

SF2. Победитель QF3 – Победитель QF4

Финал. 3 апреля

Победитель SF1 – Победитель SF2

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