Финал восьми Лиги чемпионов Азии. Кто может попасть на Аль-Наср с Роналду?

В понедельник, 17 марта, в 09:00 по киевскому времени в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоится жеребьевка финального этапа AFC Champions League Elite 2024/25.

Церемония определит путь команд Лиги чемпионов Азии от четвертьфинала до финала. Все 7 решающих матчей турнира пройдут в централизованном формате в Джидде (Саудовская Аравия) с 25 апреля по 3 мая. Впервые с 2013 года четвертьфинальные пары будут межрегиональными, то есть, команды из Западной и Восточной Азии встретятся на этой стадии друг против друга без разделения на зоны.

В плей-офф выступят восемь клубов. Западную зону будут представлять Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Аль-Ахли (Саудовская Аравия), Аль-Наср (Саудовская Аравия) и Аль-Садд (Катар). От Восточной Азии в борьбу вступят Йокогама Маринос (Япония), Кавасаки Фронтале (Япония), Кванджу (Южная Корея) и Бурирам Юнайтед (Таиланд).

Среди участников плей-офф – три бывших чемпиона. Аль-Хиляль выигрывал трофей в 2019 и 2021 годах, Аль-Садд стал сильнейшим клубом Азии в 2011-м, а Аль-Ахли был финалистом в 2012 году. Прошлогодний финалист Йокогама Маринос также остается среди претендентов на титул. Кванджу стал первой командой с 2020 года, которая пробилась в четвертьфинал на дебютном выступлении в турнире. Продолжает борьбу и Аль-Наср со звездным португальским форвардом Криштиану Роналду.

Восемь клубов будут распределены в две корзины по регионам, а сеянные команды определены на основе результатов группового этапа. Самый высокий посев получил Аль-Хиляль, занявший первое место в Западной зоне, и Йокогама Маринос, ставший лучшим клубом на Востоке.

Как команда с лучшими показателями, Аль-Хиляль автоматически получит позицию 1А и сыграет в первом четвертьфинале. Йокогама Маринос будет расположен в 3А. Остальные клубы будут случайным образом распределены в позиции 2А, 3B и 4B в Западной зоне, а также 1B, 2B и 4A в Восточной зоне.

Первый четвертьфинал состоится 25 апреля, второй и третий запланированы на 26 апреля, а последний матч на этой стадии пройдет 27 апреля. Полуфиналы пройдут 29 и 30 апреля. Финальный матч состоится 3 мая на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде, где будет разыгрываться не только титул лучшей команды Азии, но и рекордный призовой фонд в 12 млн долларов.

Жеребьевку проведет легендарный экс-защитник Хамад Аль-Мунташари, двукратный победитель Лиги чемпионов АФК в составе Аль-Иттихад (2004, 2005).

🏆 Лига чемпионов Азии. Участники 1/4 финала

🔹 Западная зона:

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

Аль-Ахли (Саудовская Аравия)

Аль-Наср (Саудовская Аравия)

Аль-Садд (Катар)

🔹 Восточная зона:

Йокогама Маринос (Япония)

Кавасаки Фронтале (Япония)

Кванджу (Южная Корея)

Бурирам Юнайтед (Таиланд)

Расписание матчей плей-офф

Четвертьфиналы: 25 апреля – первый матч, 26 апреля – второй и третий матчи, 27 апреля – четвертый матч

Полуфиналы: 29 апреля – первый матч, 30 апреля – второй матч

Финал: 3 мая – King Abdullah Sports City, Джидда

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