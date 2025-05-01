Аль-Наср Эр-Рияд

ВИДЕО. Как он не забил? Аль-Наср покинул ЛЧ: жуткая неудача Роналду на 90+5
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30 апреля состоялся матч 1/2 финала Лиги чемпионов Азии между командами Аль-Наср и Кавасаки Фронтале.
Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2. Аль-Наср покинул соревнования.
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Звездный португальский форвард саудовского клуба Криштиану Роналду провел на поле всю встречу. На 90+5-й минуте у КриРо был отличный шанс забить, но защитник вовремя прыгнул в подкат, да и сам португалец неудачно пробил.
Кавасаки в финале соревнований сыграет против Аль-Ахли.
Лига чемпионов Азии 2024/25 1/2 финала, 30 апреля
Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 2:3
Голы: Мане, 28, Яхья, 87 – Ито, 10, Одзеки, 41, Иенага, 76
Видеообзор матча
جنوووووووووووونم pic.twitter.com/wVRodxD5f0— داريو النصر| النخبة (@alnkhbt78228) April 30, 2025
События матча
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