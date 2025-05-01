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  4. ВИДЕО. Как он не забил? Аль-Наср покинул ЛЧ: жуткая неудача Роналду на 90+5
Лига чемпионов АФК
Аль-Наср Эр-Рияд
30.04.2025 19:30 – FT 2 : 3
Кавасаки Фронтале
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
01 мая 2025, 06:34 |
1130
0

ВИДЕО. Как он не забил? Аль-Наср покинул ЛЧ: жуткая неудача Роналду на 90+5

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Лиги чемпионов Азии

01 мая 2025, 06:34 |
1130
0
ВИДЕО. Как он не забил? Аль-Наср покинул ЛЧ: жуткая неудача Роналду на 90+5

30 апреля состоялся матч 1/2 финала Лиги чемпионов Азии между командами Аль-Наср и Кавасаки Фронтале.

Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2. Аль-Наср покинул соревнования.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Звездный португальский форвард саудовского клуба Криштиану Роналду провел на поле всю встречу. На 90+5-й минуте у КриРо был отличный шанс забить, но защитник вовремя прыгнул в подкат, да и сам португалец неудачно пробил.

Кавасаки в финале соревнований сыграет против Аль-Ахли.

Лига чемпионов Азии 2024/25 1/2 финала, 30 апреля

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 2:3

Голы: Мане, 28, Яхья, 87 – Ито, 10, Одзеки, 41, Иенага, 76

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Айман Яхья (Аль-Наср Эр-Рияд).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Акихиро Ленага (Кавасаки Фронтале).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Yuto Ozeki (Кавасаки Фронтале).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Tatsuya Ito (Кавасаки Фронтале).
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Аль-Наср Эр-Рияд Кавасаки Фронтале видео голов и обзор Лига чемпионов Азии Криштиану Роналду Садио Мане видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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