Первая ракетка Украины повторила победную серию Серены Уильямс

Украинская теннисистка Элина Свитолина, после победы в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде над японкой Моюкой Утидзимой, переписала историю беспроигрышных серий на грунтовых покрытиях.

Первая ракетка Украины стала третьей теннисисткой в этом столетии, которая выиграла 11 подряд завершенных матчей на грунтовых кортах в двух сетах.

Теперь 30-летняя украинка сравнялась с двумя подобными сериями: Серены Уильямс (Мадрид-2013 – Ролан Гаррос-2013) и Флавии Пеннетты (Палермо-2009 – Марбелья-2010).

1 мая Свитолина впервые за четыре года сыграет в полуфинале турнира уровня WTA 1000.

11 - Elina Svitolina is the player with the most consecutive completed clay court matches won in straights sets in 2000s (11), equalling S. Williams (Madrid-Roland Garros 2013) and F. Pennetta (Palermo 2009-Marbella 2010). Road.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/P5vPXB11ve