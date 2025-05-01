Первая ракетка Украины повторила победную серию Серены Уильямс

Украинская теннисистка Элина Свитолина, после победы в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде над японкой Моюкой Утидзимой, переписала историю беспроигрышных серий на грунтовых покрытиях.

Первая ракетка Украины стала третьей теннисисткой в этом столетии, которая выиграла 11 подряд завершенных матчей на грунтовых кортах в двух сетах.

Теперь 30-летняя украинка сравнялась с двумя подобными сериями: Серены Уильямс (Мадрид-2013 – Ролан Гаррос-2013) и Флавии Пеннетты (Палермо-2009 – Марбелья-2010).

1 мая Свитолина впервые за четыре года сыграет в полуфинале турнира уровня WTA 1000.