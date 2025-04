54 года ожидания. Маркус Тюрам забил на первой минуте полуфинала ЛЧ

В полуфинальном матче между «Барселоной» и «Интером» был забит очень быстрый гол.

Маркус Тюрам забил в ворота «Барселоны» уже на 30-й секунде матча. Этот гол стал самым быстрым в истории полуфиналов Лиги чемпионов.

Если брать во внимание и историю Кубка Европейских чемпионов, то в последний раз в полуфинале гол на 1-й минуте матча был забит 54 года назад, когда игрок «Панатинаикоса» Антонис Антониадис отличился в воротах «Црвеной Звезды».

1970 – Джордж Корнелли («Селтик»)

1971 – Антонис Антониадис («Панатинаикос»)

2025 – Маркус Тюрам («Интер»)

30 seconds in, Marcus Thuram has given Inter an unlikely lead with the fastest goal in a semi-final in the history of the Champions League.



Inter have won all nine of the #UCL games in which they have scored first so far this season. pic.twitter.com/diAb326jd6