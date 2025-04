Симоне Индзаги стал в один ряд с выдающимися итальянскими тренерами

В полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» на выезде играет против «Барселоны».

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги провел свой 50-й матч в Лиге чемпионов в качестве тренера.

Он стал седьмым итальянским тренером, который достиг такого количества матчей.

218 – Карло Анчелотти

100 – Максимилиано Аллегри

78 – Фабио Капелло

76 – Марчелло Липпи

67 – Лучано Спаллетти

61 – Роберто Манчини

50 – Симоне Индзаги

