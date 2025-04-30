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  4. Барселона – Интер. Полуфинал ЛЧ. Видео голов, обзор (обновляется)
Лига чемпионов
30 апреля 2025, 22:01 |
1243
0

Барселона – Интер. Полуфинал ЛЧ. Видео голов, обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты поединка Лиги чемпионов

30 апреля 2025, 22:01 |
1243
0
Барселона – Интер. Полуфинал ЛЧ. Видео голов, обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 апреля, проходит матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

Лига чемпионов. Полуфинал. 30 апреля.

Барселона – Интер – 0:0

Трансляция матча

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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