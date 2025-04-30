Лига чемпионов30 апреля 2025, 22:01 |
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Барселона – Интер. Полуфинал ЛЧ. Видео голов, обзор (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты поединка Лиги чемпионов
30 апреля 2025, 22:01 |
1243
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В среду, 30 апреля, проходит матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».
Лига чемпионов. Полуфинал. 30 апреля.
Барселона – Интер – 0:0
Трансляция матча
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