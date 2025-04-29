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Лига чемпионов
29 апреля 2025, 22:22 |
880
0

Арсенал – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25

29 апреля 2025, 22:22 |
880
0
Арсенал – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

29 апреля проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался на скамейке для запасных.

Лига чемпионов 2024/25. 1/2 финала

Первый матч, 29 апреля

Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Дембеле, 4

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Дембеле, 4 мин.

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Арсенал Лондон ПСЖ Арсенал - ПСЖ Лига чемпионов видео голов и обзор Усман Дембеле
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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