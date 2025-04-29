Арсенал – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

29 апреля проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался на скамейке для запасных.

Лига чемпионов 2024/25. 1/2 финала

Первый матч, 29 апреля

Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Дембеле, 4

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Дембеле, 4 мин.