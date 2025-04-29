Арсенал – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25
29 апреля проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался на скамейке для запасных.
Лига чемпионов 2024/25. 1/2 финала
Первый матч, 29 апреля
Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Дембеле, 4
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Дембеле, 4 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер требует от Фрэнка Уоррена машину в случае своей победы
Владислав недоволен своей ролью в луганском клубе