Луис ЭНРИКЕ: «В игре против Арсенала нельзя терять внимание и расслабиться»

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Французский ПСЖ одержал минимальную победу над «Арсеналом» со счетом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.

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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике после матча рассказал:

«Матч имел свои фазы. Атмосфера в начале была потрясающей. Мы хорошо начали. Гол добавил нам уверенности. Во втором тайме было много моментов. Арсенал доминировал больше, особенно после стандартов. Могло быть как хуже, так и лучше. Посмотрим, что будет в Париже.

Мы увидели отличную работу – как индивидуальную, так и командную. В атаке отрабатывали нападающие, полузащитники шли вперед, и все возвращались в защиту, когда это было нужно.

Сейвы Доннаруммы? Это и есть работа вратаря, да? Спасать команду – они каждый день для этого работают. В полуфинале все должны играть на самом высоком уровне.

Когда эмоции зашкаливают, сложно анализировать. Мы играли в свой футбол, забили первыми, иногда приходилось обороняться, могли забить второй. Ответный матч будет очень сложным.

Миссия выполнена на сегодня. Но наша единственная цель – победить и дома. С Арсеналом нельзя терять бдительность и расслабляться. Это команда, которая может изменить ход игры за секунду – и мы снова окажемся ни с чем. Ничего еще не выиграно – сопернику нечего терять».