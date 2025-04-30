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Лига Чемпионов
Арсенал
29.04.2025 22:00 – FT 0 : 1
ПСЖ
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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 02:17 | Обновлено 30 апреля 2025, 02:29
19
0

Луис ЭНРИКЕ: «В игре против Арсенала нельзя терять внимание и расслабиться»

Наставник ПСЖ прокомментировал победу над Арсеналом в полуфинале ЛЧ

30 апреля 2025, 02:17 | Обновлено 30 апреля 2025, 02:29
19
0
Луис ЭНРИКЕ: «В игре против Арсенала нельзя терять внимание и расслабиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Французский ПСЖ одержал минимальную победу над «Арсеналом» со счетом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике после матча рассказал:

«Матч имел свои фазы. Атмосфера в начале была потрясающей. Мы хорошо начали. Гол добавил нам уверенности. Во втором тайме было много моментов. Арсенал доминировал больше, особенно после стандартов. Могло быть как хуже, так и лучше. Посмотрим, что будет в Париже.

Мы увидели отличную работу – как индивидуальную, так и командную. В атаке отрабатывали нападающие, полузащитники шли вперед, и все возвращались в защиту, когда это было нужно.

Сейвы Доннаруммы? Это и есть работа вратаря, да? Спасать команду – они каждый день для этого работают. В полуфинале все должны играть на самом высоком уровне.

Когда эмоции зашкаливают, сложно анализировать. Мы играли в свой футбол, забили первыми, иногда приходилось обороняться, могли забить второй. Ответный матч будет очень сложным.

Миссия выполнена на сегодня. Но наша единственная цель – победить и дома. С Арсеналом нельзя терять бдительность и расслабляться. Это команда, которая может изменить ход игры за секунду – и мы снова окажемся ни с чем. Ничего еще не выиграно – сопернику нечего терять».

События матча

4’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
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Арсенал Лондон пресс-конференция ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ Луис Энрике
Николай Степанов Источник: УЕФА
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