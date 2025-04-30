Арсенал – ПСЖ – 0:1. Мяч Дембеле и суперсейвы. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25
29 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Украинский защитник канониров Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных.
Единственный гол на 4-й минуте забил Усман Дембеле.
Ответная игра запланирована на 7 мая на арене Парк-де-Пренс в Париже. Победитель противостояния в финале ЛЧ сразится либо с Барселоной, либо с Интером. Сине-гранатовые и нерадзурри проведут первый матч 30 апреля.
Лига чемпионов 2024/25. 1/2 финала
Первый матч, 29 апреля
Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1
Гол: Дембеле, 4
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ГОЛ! 0:1 Дембеле, 4 мин.
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