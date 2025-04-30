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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 00:02 |
1074
0

Арсенал – ПСЖ – 0:1. Мяч Дембеле и суперсейвы. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25

30 апреля 2025, 00:02 |
1074
0
Арсенал – ПСЖ – 0:1. Мяч Дембеле и суперсейвы. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский защитник канониров Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных.

Единственный гол на 4-й минуте забил Усман Дембеле.

Ответная игра запланирована на 7 мая на арене Парк-де-Пренс в Париже. Победитель противостояния в финале ЛЧ сразится либо с Барселоной, либо с Интером. Сине-гранатовые и нерадзурри проведут первый матч 30 апреля.

Лига чемпионов 2024/25. 1/2 финала

Первый матч, 29 апреля

Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1

Гол: Дембеле, 4

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Дембеле, 4 мин.

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Арсенал Лондон ПСЖ Арсенал - ПСЖ Лига чемпионов видео голов и обзор Усман Дембеле
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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