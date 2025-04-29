Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Париже будет жарко. ПСЖ минимально обыграл Арсенал на Эмирейтс
Лига Чемпионов
Арсенал
29.04.2025 22:00 – FT 0 : 1
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 30 апреля 2025, 00:50
1021
26

В Париже будет жарко. ПСЖ минимально обыграл Арсенал на Эмирейтс

Команда Энрике повела в очень интересной двухматчевой дуэли

29 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 30 апреля 2025, 00:50
1021
26
В Париже будет жарко. ПСЖ минимально обыграл Арсенал на Эмирейтс
Getty Images/Global Images Ukraine

По календарю подходит к завершению уже и апрель, поэтому время начинать разговор о стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Четыре команды остаются по сей день в борьбе за трофей, и турнирная сетка сложилась таким образом, что явных фаворитов на победу теперь не так уж и легко выделить. Вот, например, в паре лондонского «Арсенала» и французского «Пари Сен-Жермен» кто сильнее?

Да, команды Микеля Артеты и Луиса Энрике уже встречались в текущем розыгрыше соревнований, но было это еще в разгар прошлогодней футбольной осени. С тех пор все успело уже по несколько раз измениться в распорядке дня для обеих команд. Взять хотя бы тот факт, что «красно-синие» таки пришли к своему очередному титулу на внутренней арене и вскоре готовятся еще и к противостоянию за Кубок Франции. А вот «канониры» свою конкуренцию «Ливерпулю» таки проиграли, а внутренние Кубки пустили на растерзание, как им кажется, собственной главной задаче на сезон – желанной победе на международной арене.

Getty Images/Global Images Ukraine

Осенью «Арсенал» выиграл, 2:0. Хорошая была игра для хозяев «Эмирейтс» тогда, ничего добавить. И плохая для ПСЖ, очевидно, потому что снова дала о себе знать проблема этого клуба с выездами в Англию, которая имела свое отражение и в недавней дуэли против бирмингемской «Астон Виллы». Но на этот раз, как можно было догадаться, гости из столицы Франции приехали в главный город Великобритании совсем в другом настроении.

Парижане стартовали очень дерзко – «Арсенала» как будто и не было на поле стартовую четверть часа игрового времени. А еще команде Энрике удалось забить быстрый мяч, когда уже на четвертой минуте передача Хвичи Кварацхелии с левого фланга штрафной на второй темп под удар Дембеле завершилась прицельным выстрелом под дальнюю штангу, от которой мяч и оказался в воротах. Для хозяев это был настоящий шок – игра у них явно не клеилась.

Getty Images/Global Images Ukraine

И так продолжалось еще довольно долго. «Арсеналу» со временем вроде бы и удалось отвести угрозу подальше от собственных ворот, но это была лишь переходная фаза, когда мяч держался в центре поля, а не у ворот Доннаруммы. Более того – ПСЖ при этом все равно оставался острее соперников в своих единичных случаях. За исключением одного момента, который фактически завершал первый тайм – Мартинелли наконец-то получил мяч на левом фланге штрафной, но проиграл дуэль вратарю соперников.

Поразительную разницу в игре «канониров» мы наблюдали уже в начале второго тайма, на который нам немного поздно включили картинку трансляторы, а значит никто и не понял, почему команда Артеты побежала праздновать мяч. Позже оказалось, что это произошло из-за подачи Райса со штрафного с левого фланга на голову Мерино, который перевел мяч в сетку с близкого расстояния. Но из офсайда, как оказалось еще чуть позже, VAR подсказал.

Getty Images/Global Images Ukraine

Заведенный «Арсенал» на этом не остановился, и вот в следующем моменте Троссара на 56 минуте уже точно должен был сравнивать счет без вопросов, но, как и в случае с Мартинелли, Доннарумма безупречно парировал удар в дальний угол, хотя времени на принятие решения бельгиец имел гораздо больше, чем партнер до этого. А потом случилось так, что все увидели, что на сезон полный малых неудач у команды Артеты уже не хватает ресурса.

ПСЖ держал под контролем ход событий в конце матча, и даже мог сделать так, что ответный матч через неделю в Париже был уже чисто формальностью. Для этого моменты были у Невеша – посредственной остроты удар над воротами, а также у Баркола и Рамуша – значительно более острые, однако первый не попал в ворота, а второй попал, но только в перекладину. А значит интригу в этой паре никто и никуда не дел.

Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал. Первый матч.

«Арсенал» – ПСЖ – 0:1

Гол: Дембеле, 4

Предупреждения: Хакими, 10, Сака, 42 – Хакими, 44, Невеш, 46

«Арсенал»: Рая – Льюис-Скелли, Кивер, Салиба, Тимбер (Уайт, 83) – Мерино, Райс, Эдегор (Нванери, 90+1) – Мартинелли, Троссар, Сака.

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Руис, Витинья, Невеш (Заир-Эмери, 89) – Кварацхелия, Дембеле (Баркола, 70), Дуэ.

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 10 (5) – 11 (4)
Угловые: 3 – 1
Оффсайды: 4 – 1.

АРСЕНАЛ – ПСЖ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C

События матча

4’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
По теме:
До Бензема еще далеко. Усман Дембеле забил свой юбилейный гол в ЛЧ
Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов между Арсеналом и ПСЖ
Французский бомбардир ПСЖ установил ряд рекордов в матче против Арсенала
Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. 2-й самый высокооплачиваемый игрок Реала выбыл до конца сезона
Футбол | 29 апреля 2025, 23:33 1
ОФИЦИАЛЬНО. 2-й самый высокооплачиваемый игрок Реала выбыл до конца сезона
ОФИЦИАЛЬНО. 2-й самый высокооплачиваемый игрок Реала выбыл до конца сезона

Давид Алаба получил травму

ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Футбол | 29 апреля 2025, 03:00 8
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико

Джуду было тяжело сдерживать эмоции после поражения

Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Футбол | 29.04.2025, 08:12
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Слов не подбирал. Супряга объяснил, почему почти не играет за Зорю в УПЛ
Футбол | 29.04.2025, 18:04
Слов не подбирал. Супряга объяснил, почему почти не играет за Зорю в УПЛ
Слов не подбирал. Супряга объяснил, почему почти не играет за Зорю в УПЛ
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Футбол | 29.04.2025, 09:41
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Комментарии 26
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
bzzzzzz
ПСЖ надо отдать должное силен.
Даже не знаю что поможет Арсеналу пройти дальше. Делали все что могли.
Ответить
+5
Snooker
Энрике хороший тренер ,классную игру поставил ПСЖ 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Vovan78
Це був не Арсенал, а трупи ходили по полю. А Артета просто сцикло, він не може змінювати хід гри і перебудовувати команду на протязі матчу. Одегор сьогодні просто відбував матч, а його міняють на 91 хвилині, ну де логіка? Тімбер то вже взагалі повний нуль, а відіграв півтора тайми , ну так можна продовжувати і далі, а тренер стоя і тупо дивився на поле. З таким підходом нічого в Арсенала не вийде в Парижі.
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Viktor Shuper
вважаю, хто б там що не говорив, а шансів у Арсеналу вже нема. в Парижі не виграють. все ж французи куди краще виглядали і мали значно більше моментів щоб закінчити протистояння ще в цьому матчі. вистачало вбивчих моментів
Ответить
+2
Play Games
А де стандарти арсеналу? Не йшла гра чому не заробляли хоча б кутові?  Чи злили гру для букмекері? Чому не заробляли кутові чи стандарти? 1 кутовий за всю гру!?    Трупи - трупами 
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Saar
Для мене найкращий кіпер світу- Джіджі!
Ответить
0
pol-55
Не все так погано для Арса,Дембеле поцілив в кут воріт та ще й в штангу,а Донарума витяг два аналогічні удари,а в Парижі може по різному скластися.
Ответить
0
Макс Максов
Все просто, ПСЖ свій момент реалізував, Арсенал ні!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Лига
Слабо отыграл Арсенал да ещё и дома, в конце ещё мог пропустить повезло. В Париже надеюсь будет другая игра 1-2 в основное и по пенальти Арсенал пройдёт в финал или 1-3 в основное выиграет !
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
T-800
Арсенал взял КОК в 94 году, пройдя ПСЖ в полуфинале турнира
ПСЖ возьмет ЛЧ в 25 году, пройдя Арсенал в сэмисе ...
было бы красиво, но есть Интер, Барселона 
Ответить
-2
⚒️Виталёк/ Фан Мурлыки😸❤ЗА ПАРИЖ🇫🇷
Радий, що повірив цього вечора в ПСЖ. На відміну від більшості українців, і особливо динамівців разом з ❤️😸Мурликою!
.
🎉⚽О-оле-е! Оле-оле-оле!
Гол переможний ДембелЕ! 🥳
Повертаєшся в Париж! 🇫🇷 😊
Ще і вдома Арсу ВРІЖ! 🤜
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
apepa
Очень слабо сыграл Арсенал. Помоему просто слили лягушатникам
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Play Games
Інваліди а не арсенал! Ніякої тактики чи плану на гру! ПСЖ робив що хотів! 2 рази попали в штангу. Не дали пен на кварацхелі! Всі атаки через одного гравця - сака! Якого крили по 2-3 людини! По грі ПСЖ мав вигравати 0-2, 1-3! Єдина надія арсеналу це були стандарти чи подачі! Ппц! Програючи в себе дома 0-1 всією командою сиділи в обороні. І сикали по шортах щоб їм ще не забили … чмош…ники! Тепер поїдуть в Париж і буде те саме і знов ПСЖ забʼє 1-2 голи. А арсенал як добре піде може один заштовхає… 😒😒😒🤔. Тим краще. Нема що такій команді робити в фіналі!
Ответить
-4
⚒️Виталёк/ Фан Мурлыки😸❤ЗА ПАРИЖ🇫🇷
Сегодня успеха я желал Парижу🇫🇷
ВЕДЬ ЖДУ МЕСТИ ЗА РЕАЛ❗🤍👑
Но 😸Мурлыку вовек - не обижу:
БОЛЬШЕ ВСЕХ ЕГО Я ЖДАЛ❗
.
Хоть мы по разные баррикады:
Он "барсук", я за Реал!
😸Кота как друга - буду гладить:
Сердце он моё украл! ❤️ 😊
Ответить
-6
⚒️Виталёк/ Фан Мурлыки😸❤ЗА ПАРИЖ🇫🇷
Не крийся Котику журбою -
Знаю... був проти Французів❗🇫🇷
Головне, що ми з тобою:
👉Є тепер назАвжди ДРУЗІ❗😸❤️ 😊
Ответить
-6
⚒️Виталёк/ Фан Мурлыки😸❤ЗА ПАРИЖ🇫🇷
Обыграл Париж🇫🇷 Артету❗🎉🥳
Голов Райса больше нету❗
Аплодисменты - Луису Энр-И-ке❗👏
Моя поддержка - другу Мурлыке❗😸❤️ 😊
Ответить
-7
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
28.04.2025, 08:14
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Определен следующий соперник Усика. Известна дата мегафайта
ОФИЦИАЛЬНО. Определен следующий соперник Усика. Известна дата мегафайта
28.04.2025, 00:12 13
Бокс
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
28.04.2025, 22:22 27
Футбол
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
28.04.2025, 07:45 6
Футбол
Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2
Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2
28.04.2025, 05:49 1
Футбол
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
28.04.2025, 09:00 1
Война
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
29.04.2025, 01:31 8
Футбол
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
29.04.2025, 12:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем