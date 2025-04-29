В Париже будет жарко. ПСЖ минимально обыграл Арсенал на Эмирейтс

По календарю подходит к завершению уже и апрель, поэтому время начинать разговор о стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Четыре команды остаются по сей день в борьбе за трофей, и турнирная сетка сложилась таким образом, что явных фаворитов на победу теперь не так уж и легко выделить. Вот, например, в паре лондонского «Арсенала» и французского «Пари Сен-Жермен» кто сильнее?

Да, команды Микеля Артеты и Луиса Энрике уже встречались в текущем розыгрыше соревнований, но было это еще в разгар прошлогодней футбольной осени. С тех пор все успело уже по несколько раз измениться в распорядке дня для обеих команд. Взять хотя бы тот факт, что «красно-синие» таки пришли к своему очередному титулу на внутренней арене и вскоре готовятся еще и к противостоянию за Кубок Франции. А вот «канониры» свою конкуренцию «Ливерпулю» таки проиграли, а внутренние Кубки пустили на растерзание, как им кажется, собственной главной задаче на сезон – желанной победе на международной арене.

Getty Images/Global Images Ukraine

Осенью «Арсенал» выиграл, 2:0. Хорошая была игра для хозяев «Эмирейтс» тогда, ничего добавить. И плохая для ПСЖ, очевидно, потому что снова дала о себе знать проблема этого клуба с выездами в Англию, которая имела свое отражение и в недавней дуэли против бирмингемской «Астон Виллы». Но на этот раз, как можно было догадаться, гости из столицы Франции приехали в главный город Великобритании совсем в другом настроении.

Парижане стартовали очень дерзко – «Арсенала» как будто и не было на поле стартовую четверть часа игрового времени. А еще команде Энрике удалось забить быстрый мяч, когда уже на четвертой минуте передача Хвичи Кварацхелии с левого фланга штрафной на второй темп под удар Дембеле завершилась прицельным выстрелом под дальнюю штангу, от которой мяч и оказался в воротах. Для хозяев это был настоящий шок – игра у них явно не клеилась.

Getty Images/Global Images Ukraine

И так продолжалось еще довольно долго. «Арсеналу» со временем вроде бы и удалось отвести угрозу подальше от собственных ворот, но это была лишь переходная фаза, когда мяч держался в центре поля, а не у ворот Доннаруммы. Более того – ПСЖ при этом все равно оставался острее соперников в своих единичных случаях. За исключением одного момента, который фактически завершал первый тайм – Мартинелли наконец-то получил мяч на левом фланге штрафной, но проиграл дуэль вратарю соперников.

Поразительную разницу в игре «канониров» мы наблюдали уже в начале второго тайма, на который нам немного поздно включили картинку трансляторы, а значит никто и не понял, почему команда Артеты побежала праздновать мяч. Позже оказалось, что это произошло из-за подачи Райса со штрафного с левого фланга на голову Мерино, который перевел мяч в сетку с близкого расстояния. Но из офсайда, как оказалось еще чуть позже, VAR подсказал.

Getty Images/Global Images Ukraine

Заведенный «Арсенал» на этом не остановился, и вот в следующем моменте Троссара на 56 минуте уже точно должен был сравнивать счет без вопросов, но, как и в случае с Мартинелли, Доннарумма безупречно парировал удар в дальний угол, хотя времени на принятие решения бельгиец имел гораздо больше, чем партнер до этого. А потом случилось так, что все увидели, что на сезон полный малых неудач у команды Артеты уже не хватает ресурса.

ПСЖ держал под контролем ход событий в конце матча, и даже мог сделать так, что ответный матч через неделю в Париже был уже чисто формальностью. Для этого моменты были у Невеша – посредственной остроты удар над воротами, а также у Баркола и Рамуша – значительно более острые, однако первый не попал в ворота, а второй попал, но только в перекладину. А значит интригу в этой паре никто и никуда не дел.

Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал. Первый матч.

«Арсенал» – ПСЖ – 0:1

Гол: Дембеле, 4

Предупреждения: Хакими, 10, Сака, 42 – Хакими, 44, Невеш, 46

«Арсенал»: Рая – Льюис-Скелли, Кивер, Салиба, Тимбер (Уайт, 83) – Мерино, Райс, Эдегор (Нванери, 90+1) – Мартинелли, Троссар, Сака.

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Руис, Витинья, Невеш (Заир-Эмери, 89) – Кварацхелия, Дембеле (Баркола, 70), Дуэ.

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 10 (5) – 11 (4)

Угловые: 3 – 1

Оффсайды: 4 – 1.

АРСЕНАЛ – ПСЖ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C