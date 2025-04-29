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Арсенал
29.04.2025 22:00 - : -
ПСЖ
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Лига чемпионов
29 апреля 2025, 03:24 |
8
0

Арсенал – ПСЖ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА

29 апреля 2025, 03:24 |
8
0
Арсенал – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29-го апреля, состоится первый поединок полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся лондонский «Арсенал» и ПСЖ. Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 22:00.

Команда Микеля Артеты уже выбила «Реал» из турнира, поэтому теперь ей никто не страшен. Тем более, коллектив Луиса Энрике, который «Арсенал» уже обыгрывал на своем поле в основном раунде текущего розыгрыша (2:0). Но парижане за это время успели набрать прекрасную форму, досрочно выиграли внутренний чемпионат, а также одолели «Ливерпуль» немногим ранее. Тот самый «Ливерпуль», который «Арсеналу» и шанса не оставил в чемпионской гонке, но это было на длинной дистанции.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – ПСЖ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
29 апреля 2025 -
22:00
ПСЖ
Ничья 3.40 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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