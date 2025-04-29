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Лига Чемпионов
Арсенал
29.04.2025 22:00 - : -
ПСЖ
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Лига чемпионов
29 апреля 2025, 03:43 | Обновлено 29 апреля 2025, 03:45
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0

Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч

Первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов начнется 29 апреля в 22:00 по Киеву

29 апреля 2025, 03:43 | Обновлено 29 апреля 2025, 03:45
115
0
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч
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29 апреля на «Эмирейтс» пройдет первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором Арсенал встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда постепенно обрастала мышцами при Артете как тренере. И уж в этом сезоне от нее ждали серьезного достижения, ощутимого результата. Но в АПЛ она так и осталась второй, как и в предыдущие годы. Только вместо Манчестер Сити лидирует Ливерпуль, и уже к весне интрига оставалась номинальной. А надежда на титул в Кубке Лиги была растоптана поражениями в полуфинале Ньюкаслу.

Где себя получилось проявить, это в Лиге чемпионов. В прошлом розыгрыше англичане вернулись туда после паузы, но были в плей-офф выбиты Баварией. На этот раз получилось не только продемонстрировать уверенный результат в основном раунде, но и максимально спокойно дойти до полуфинала. ПСВ разгромили в первом матче 7:1 в Эйндховене, Реал в 1/4 обыграли дома 3:0. Сейчас тоже явно будут не против повторить подобное и с французами.

ПСЖ

Клуб давно уже превратил французский футбол и его титулы в свою внутреннюю кухню. Там настолько приелись трофеи, что утрата титула, в пользу выстреливших разово, Монако и Лилля, не воспринимаются как трагедия - все нацелено на Лигу чемпионов. А в ней только раз дошли до финала, проиграв Баварии. Луис Энрике год назад остановился в 1/2, но до этого выбил Барселону.

Сейчас Дембеле и компания крайне неубедительно стартовали, проиграв трижды в пяти первых турах при единственной победе - и то случайной, с дебютирующей Жироной. Но потом были сплошные победы вплоть до матчей плей-офф с Брестом включительно. А дальше французы не без труда, но выбили уже двух представителей Англии, сначала Ливерпуль, по пенальти, потом Астон Виллу, забив на гол больше - 3:1 и 2:3.

Статистика личных встреч

В 2016-м году клубы обменялись ничьими на групповом этапе Лиги чемпионов. Но, главное, Артета победил Луиса Энрике 2:0 в октябре.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Арсенал – 2,19, ничья – 3.53, победа ПСЖ – 3,56. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы верят, что как минимум дома будут сильнее англичане. Может, осенний счет не повторится, но победить они должны (коэффициент - 2,19).

Прогноз Sport.ua
Арсенал
29 апреля 2025 -
22:00
ПСЖ
Победа Арсенала 2.19 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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