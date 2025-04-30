Сетка Лиги чемпионов. ПСЖ получил гандикап перед второй игрой с Арсеналом
Французский клуб одержал минимальную победу на выезде
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Французский ПСЖ одержал минимальную победу над Арсеналом со счетом 1:0.
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На 4-й минуте Усман Дембеле открыл счет – после передачи от Хвичи Кварацхелии он пробил в дальний угол ворот соперника.
Сразу после перерыва Микель Мерино отправил мяч в сетку, однако гол «канониров» был отменен после просмотра VAR из-за офсайда.
ПСЖ добыл важную выездную победу со счетом 1:0 и получил преимущество перед домашней игрой, которая состоится 7 мая в Париже.
В другом полуфинальном противостоянии сойдутся испанская «Барселона» и итальянский «Интер» (1 и 6 мая). Финал пройдет 31 мая в немецком Мюнхене.
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/2 финала. Первый матч. 29 апреля. Лондон, «Эмирейтс»
Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1
Гол: Усман Дембеле, 4
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