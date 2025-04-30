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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 00:23 | Обновлено 30 апреля 2025, 00:33
171
0

Сетка Лиги чемпионов. ПСЖ получил гандикап перед второй игрой с Арсеналом

Французский клуб одержал минимальную победу на выезде

30 апреля 2025, 00:23 | Обновлено 30 апреля 2025, 00:33
171
0
Сетка Лиги чемпионов. ПСЖ получил гандикап перед второй игрой с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Французский ПСЖ одержал минимальную победу над Арсеналом со счетом 1:0.

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На 4-й минуте Усман Дембеле открыл счет – после передачи от Хвичи Кварацхелии он пробил в дальний угол ворот соперника.

Сразу после перерыва Микель Мерино отправил мяч в сетку, однако гол «канониров» был отменен после просмотра VAR из-за офсайда.

ПСЖ добыл важную выездную победу со счетом 1:0 и получил преимущество перед домашней игрой, которая состоится 7 мая в Париже.

В другом полуфинальном противостоянии сойдутся испанская «Барселона» и итальянский «Интер» (1 и 6 мая). Финал пройдет 31 мая в немецком Мюнхене.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/2 финала. Первый матч. 29 апреля. Лондон, «Эмирейтс»

Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1

Гол: Усман Дембеле, 4

⚽️ Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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