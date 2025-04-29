Собослаи и Цимикас вписали свое имя в историю АПЛ
Игроки «Ливерпуля» стали первыми в истории своих стран, которые смогли завоевать титул чемпиона АПЛ
В сезоне АПЛ 2024/25 чемпионом в 20-й раз в своей истории стал «Ливерпуль».
В составе «мерсисайдцев» победителями лиги впервые стали двое представителей стран, которые никогда еще не имели чемпионов АПЛ.
Доминик Собослаи и Костас Цимикас стали первыми венгерским и греческим чемпионом АПЛ в истории.
Таким образом, теперь 60 стран имеют своих представителей, которые выигрывали АПЛ в разные годы.
That's right, it's the 60 nations to have a Premier League winner! 🏆— Premier League (@premierleague) April 29, 2025
Dominik Szoboszlai is the first Hungarian and Kostas Tsimikas is the first Greek 👏 pic.twitter.com/mg2OBWAz4d
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