Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Собослаи и Цимикас вписали свое имя в историю АПЛ
Англия
29 апреля 2025, 14:24 | Обновлено 29 апреля 2025, 14:26
331
0

Собослаи и Цимикас вписали свое имя в историю АПЛ

Игроки «Ливерпуля» стали первыми в истории своих стран, которые смогли завоевать титул чемпиона АПЛ

29 апреля 2025, 14:24 | Обновлено 29 апреля 2025, 14:26
331
0
Собослаи и Цимикас вписали свое имя в историю АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи и Костас Цимикас

В сезоне АПЛ 2024/25 чемпионом в 20-й раз в своей истории стал «Ливерпуль».

В составе «мерсисайдцев» победителями лиги впервые стали двое представителей стран, которые никогда еще не имели чемпионов АПЛ.

Доминик Собослаи и Костас Цимикас стали первыми венгерским и греческим чемпионом АПЛ в истории.

Таким образом, теперь 60 стран имеют своих представителей, которые выигрывали АПЛ в разные годы.

По теме:
Вирджил ван Дейк: лучший защитник Ливерпуля и настоящий капитан
Никакого Чемпионшипа. Легенда Лестера хочет продолжить карьеру в АПЛ
Фанатам на радость. Объявлена ​​дата чемпионского парада Ливерпуля
Доминик Собослаи Костас Цимикас Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Футбол | 29 апреля 2025, 10:55 6
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года

Руководство мадридского клуба продлит контракт с бельгийцем Тибо Куртуа

Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
Футбол | 29 апреля 2025, 14:06 0
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 апреля в 22:00 по Киеву

ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Футбол | 29.04.2025, 03:00
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Футбол | 29.04.2025, 09:41
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Бокс | 29.04.2025, 07:26
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2
Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2
28.04.2025, 05:49 1
Футбол
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
28.04.2025, 09:00 1
Война
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
28.04.2025, 02:51 3
Футбол
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
27.04.2025, 21:22 4
Футбол
УСИК дерзко обратился к Дюбуа: «Спасибо тебе, что приглядывал за ним»
УСИК дерзко обратился к Дюбуа: «Спасибо тебе, что приглядывал за ним»
28.04.2025, 07:49 4
Бокс
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
28.04.2025, 22:22 27
Футбол
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
27.04.2025, 18:52 1
Теннис
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
29.04.2025, 07:35 12
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем