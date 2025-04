Собослаи и Цимикас вписали свое имя в историю АПЛ

В сезоне АПЛ 2024/25 чемпионом в 20-й раз в своей истории стал «Ливерпуль».

В составе «мерсисайдцев» победителями лиги впервые стали двое представителей стран, которые никогда еще не имели чемпионов АПЛ.

Доминик Собослаи и Костас Цимикас стали первыми венгерским и греческим чемпионом АПЛ в истории.

Таким образом, теперь 60 стран имеют своих представителей, которые выигрывали АПЛ в разные годы.

That's right, it's the 60 nations to have a Premier League winner! 🏆



Dominik Szoboszlai is the first Hungarian and Kostas Tsimikas is the first Greek 👏 pic.twitter.com/mg2OBWAz4d