Ван Дейк назвал лучший клуб мира после триумфа Ливерпуля в АПЛ

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после триумфа своей команды в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги.

«Это нечто особенное, и мы не воспринимаем это как должное. Это невероятно.

Было много эмоций перед матчем и в течение всей недели, но мы проделали свою работу и абсолютно заслуженно стали чемпионами Англии.

«Ливерпуль» – лучший клуб в мире, и я считаю, что мы этого заслужили. Давайте наслаждаться следующими несколькими неделями и позволим себе почувствовать этот момент», – сказал Ван Дейк.

В нынешнем сезоне подопечные Арне Слота завоевали титул Английской Премьер-лиги, набрав 82 турнирных балла после 34 сыгранных матчей.