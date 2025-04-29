Ван Дейк назвал лучший клуб мира после триумфа Ливерпуля в АПЛ
Капитан «красных» восхищен своей командой
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после триумфа своей команды в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги.
«Это нечто особенное, и мы не воспринимаем это как должное. Это невероятно.
Было много эмоций перед матчем и в течение всей недели, но мы проделали свою работу и абсолютно заслуженно стали чемпионами Англии.
«Ливерпуль» – лучший клуб в мире, и я считаю, что мы этого заслужили. Давайте наслаждаться следующими несколькими неделями и позволим себе почувствовать этот момент», – сказал Ван Дейк.
В нынешнем сезоне подопечные Арне Слота завоевали титул Английской Премьер-лиги, набрав 82 турнирных балла после 34 сыгранных матчей.
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