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  4. Ван Дейк назвал лучший клуб мира после триумфа Ливерпуля в АПЛ
Англия
29 апреля 2025, 10:27 |
499
0

Ван Дейк назвал лучший клуб мира после триумфа Ливерпуля в АПЛ

Капитан «красных» восхищен своей командой

29 апреля 2025, 10:27 |
499
0
Ван Дейк назвал лучший клуб мира после триумфа Ливерпуля в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после триумфа своей команды в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги.

«Это нечто особенное, и мы не воспринимаем это как должное. Это невероятно.

Было много эмоций перед матчем и в течение всей недели, но мы проделали свою работу и абсолютно заслуженно стали чемпионами Англии.

«Ливерпуль» – лучший клуб в мире, и я считаю, что мы этого заслужили. Давайте наслаждаться следующими несколькими неделями и позволим себе почувствовать этот момент», – сказал Ван Дейк.

В нынешнем сезоне подопечные Арне Слота завоевали титул Английской Премьер-лиги, набрав 82 турнирных балла после 34 сыгранных матчей.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: This Is Anfield
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