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Англия
29 апреля 2025, 04:55 | Обновлено 29 апреля 2025, 05:10
37
0

ФОТО. Праздновал триумф с фанатами и партнерами. Чемпионское фото Салаха

Ливерпуль в 20-й раз выиграл главный трофей чемпионата Англии

29 апреля 2025, 04:55 | Обновлено 29 апреля 2025, 05:10
37
0
ФОТО. Праздновал триумф с фанатами и партнерами. Чемпионское фото Салаха
Instagram. Мохамед Салах

27 апреля Ливерпуль дома разгромил Тоттенхэм (5:1) в матче 34-го тура АПЛ и досрочно оформил чемпионство.

Команда Арне Слота не оставила соперникам ни единого шанса и уже во время игры начала празднование на полную.

Ярким моментом стал гол Мохамеда Салаха на 63-й минуте – четвертый для красных в матче. После этого египтянин подбежал к фанатскому сектору, взял смартфон у сотрудницы клуба и сделал селфи с болельщиками. После этого он повторил кадр с другим телефоном – эмоции зашкаливали!

На поле была сплошная эйфория. Игроки обнимались, Арне Слота облили шампанским, а трибуны сходили с ума от триумфа. Это 20-й титул чемпионов Англии в истории Ливерпуля – столько же имеет Манчестер Юнайтед. Далее по количеству титулов идут Арсенал (13) и Манчестер Сити (10).

ФОТО. Праздновал триумф с фанатами и партнерами. Чемпионское фото Салаха

Getty Images/Global Images Ukraine
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Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Тоттенхэм фото празднование гола Мохамед Салах
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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