Ливерпуль взял 20-й титул АПЛ и догнал МЮ. Историческая таблица по трофеям

Ливерпуль стал чемпионом Англии сезона 2024/25, завоевав 20-й титул в своей истории и сравнявшись по количеству чемпионств с Манчестер Юнайтед.

В матче 34-го тура АПЛ, который состоялся 27 апреля на «Энфилде», Ливерпуль разгромил Тоттенхем со счетом 5:1. Эта победа позволила команде Арне Слота досрочно обеспечить себе чемпионство. «Красные» набрали 89 очков и стали недосягаемыми для конкурентов.

После того как Тоттенхем вышел вперед на 12-й минуте благодаря голу Доминика Соланке, Ливерпуль ответил пятью голами, забивали: Луис Диас, Алексис Макаллистер, Коді Гакпо, Мохамед Салах и автогол Дестини Удоджи.

Этот титул стал первым для Ливерпуля с 2020 года и вторым в формате Премьер-лиги. Он также ознаменовал успешный дебют Арне Слота на посту главного тренера, который стал пятым наставником в истории АПЛ, выигравшим титул в своем первом сезоне с клубом.

Мохамед Салах, подписавший новый контракт с клубом, стал лучшим бомбардиром команды, забив 28 голов и отдав 18 результативных передач в чемпионате. Вирджил ван Дейк стал первым нидерландцем, с которым «красные» добились титула чемпиона АПЛ.

Благодаря этой победе Ливерпуль сравнялся по количеству чемпионств с Манчестер Юнайтед, обе команды имеют по 20 титулов в своей истории.

Количество трофеев в АПЛ: Ливерпуль и Манчестер Юнайтед (по 20), Арсенал (13), Манчестер Сити (10), Эвертон (9), Астон Вилла (7), Сандерленд, Челси (по 6).

Все победители чемпионатов Англии по количеству титулов

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