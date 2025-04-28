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Англия
28 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 28 апреля 2025, 23:44
248
1

Турнирная таблица АПЛ. Ливерпуль празднует, жесткая борьба за зону ЛЧ

В уик-энд состоялись матчи 34-го тура Английской Премьер-лиги

28 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 28 апреля 2025, 23:44
248
1
Турнирная таблица АПЛ. Ливерпуль празднует, жесткая борьба за зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах и Ливерпуль

С 22 по 27 апреля состоялись матчи 34-го тура Английской Премьер-лиги.

Два матча прошли в середине недели, а в уик-энд состоялись еще 8 поединков очередного тура.

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Ливерпуль разгромил Тоттенхэм (5:1) и с 82 очками досрочно завоевал титул в АПЛ. Это 20-й успех красных, и они сравнялись по этому показателю с Ман Юнайтед.

Второе место занимает Арсенал, и очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов. Пять команд находятся в интервале 5 очков друг от друга.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (82), Арсенал (67), Ньюкасл (62), Манчестер Сити (61), Челси, Ноттингем Форест (по 60), Астон Вилла (по 57).

Ипсвича (21), Лестер (18) и Саутгемптон (11) досрочно вылетели из Английской Премьер-лиги. Интересно, что все три команды поднялись в классе в предыдущем сезоне.

⚽️ Английская Премьер-лига. 34-й тур, 22–27 апреля

  • 22.04. 22:00 Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:1
  • 23.04. 22:00 Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2
  • 26.04. 14:30 Челси – Эвертон – 1:0
  • 26.04. 17:00 Брайтон – Вест Хэм – 3:2
  • 26.04. 17:00 Вулверхэмптон – Лестер – 3:0
  • 26.04. 17:00 Ньюкасл – Ипсвич – 3:0
  • 26.04. 17:00 Саутгемптон – Фулхэм – 1:2
  • 27.04. 16:00 Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:1
  • 27.04. 18:30 Ливерпуль – Тоттенхэм – 5:1

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 34 25 7 2 80 - 32 82
2 Арсенал 34 18 13 3 63 - 29 67
3 Ньюкасл 34 19 5 10 65 - 44 62
4 Манчестер Сити 34 18 7 9 66 - 43 61
5 Челси 34 17 9 8 59 - 40 60
6 Ноттингем Форест 33 18 6 9 53 - 39 60
7 Астон Вилла 34 16 9 9 54 - 49 57
8 Фулхэм 34 14 9 11 50 - 46 51
9 Брайтон 34 13 12 9 56 - 55 51
10 Борнмут 34 13 11 10 53 - 41 50
11 Брентфорд 33 13 7 13 56 - 50 46
12 Кристал Пэлас 34 11 12 11 43 - 47 45
13 Вулверхэмптон 34 12 5 17 51 - 61 41
14 Манчестер Юнайтед 34 10 9 15 39 - 47 39
15 Эвертон 34 8 14 12 34 - 41 38
16 Тоттенхэм 34 11 4 19 62 - 56 37
17 Вест Хэм 34 9 9 16 39 - 58 36
18 Ипсвич Таун 34 4 9 21 33 - 74 21
19 Лестер 34 4 6 24 27 - 76 18
20 Саутгемптон 34 2 5 27 25 - 80 11
Полная таблица

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу выбор редакции статистические расклады Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Илья Забарный Егор Ярмолюк Мохамед Салах
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Victor673256ua
Ноттінгем Форест має на один матч менше. І у разі перемоги над Брентфордом може війти на третє місце
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