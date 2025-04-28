Турнирная таблица АПЛ. Ливерпуль празднует, жесткая борьба за зону ЛЧ

С 22 по 27 апреля состоялись матчи 34-го тура Английской Премьер-лиги.

Два матча прошли в середине недели, а в уик-энд состоялись еще 8 поединков очередного тура.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ливерпуль разгромил Тоттенхэм (5:1) и с 82 очками досрочно завоевал титул в АПЛ. Это 20-й успех красных, и они сравнялись по этому показателю с Ман Юнайтед.

Второе место занимает Арсенал, и очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов. Пять команд находятся в интервале 5 очков друг от друга.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (82), Арсенал (67), Ньюкасл (62), Манчестер Сити (61), Челси, Ноттингем Форест (по 60), Астон Вилла (по 57).

Ипсвича (21), Лестер (18) и Саутгемптон (11) досрочно вылетели из Английской Премьер-лиги. Интересно, что все три команды поднялись в классе в предыдущем сезоне.

⚽️ Английская Премьер-лига. 34-й тур, 22–27 апреля

22.04. 22:00 Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:1

23.04. 22:00 Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2

26.04. 14:30 Челси – Эвертон – 1:0

26.04. 17:00 Брайтон – Вест Хэм – 3:2

26.04. 17:00 Вулверхэмптон – Лестер – 3:0

26.04. 17:00 Ньюкасл – Ипсвич – 3:0

26.04. 17:00 Саутгемптон – Фулхэм – 1:2

27.04. 16:00 Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:1

27.04. 18:30 Ливерпуль – Тоттенхэм – 5:1

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 34 25 7 2 80 - 32 82 2 Арсенал 34 18 13 3 63 - 29 67 3 Ньюкасл 34 19 5 10 65 - 44 62 4 Манчестер Сити 34 18 7 9 66 - 43 61 5 Челси 34 17 9 8 59 - 40 60 6 Ноттингем Форест 33 18 6 9 53 - 39 60 7 Астон Вилла 34 16 9 9 54 - 49 57 8 Фулхэм 34 14 9 11 50 - 46 51 9 Брайтон 34 13 12 9 56 - 55 51 10 Борнмут 34 13 11 10 53 - 41 50 11 Брентфорд 33 13 7 13 56 - 50 46 12 Кристал Пэлас 34 11 12 11 43 - 47 45 13 Вулверхэмптон 34 12 5 17 51 - 61 41 14 Манчестер Юнайтед 34 10 9 15 39 - 47 39 15 Эвертон 34 8 14 12 34 - 41 38 16 Тоттенхэм 34 11 4 19 62 - 56 37 17 Вест Хэм 34 9 9 16 39 - 58 36 18 Ипсвич Таун 34 4 9 21 33 - 74 21 19 Лестер 34 4 6 24 27 - 76 18 20 Саутгемптон 34 2 5 27 25 - 80 11 Полная таблица

📊 Инфографика