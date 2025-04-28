Турнирная таблица АПЛ. Ливерпуль празднует, жесткая борьба за зону ЛЧ
В уик-энд состоялись матчи 34-го тура Английской Премьер-лиги
С 22 по 27 апреля состоялись матчи 34-го тура Английской Премьер-лиги.
Два матча прошли в середине недели, а в уик-энд состоялись еще 8 поединков очередного тура.
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Ливерпуль разгромил Тоттенхэм (5:1) и с 82 очками досрочно завоевал титул в АПЛ. Это 20-й успех красных, и они сравнялись по этому показателю с Ман Юнайтед.
Второе место занимает Арсенал, и очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов. Пять команд находятся в интервале 5 очков друг от друга.
Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (82), Арсенал (67), Ньюкасл (62), Манчестер Сити (61), Челси, Ноттингем Форест (по 60), Астон Вилла (по 57).
Ипсвича (21), Лестер (18) и Саутгемптон (11) досрочно вылетели из Английской Премьер-лиги. Интересно, что все три команды поднялись в классе в предыдущем сезоне.
⚽️ Английская Премьер-лига. 34-й тур, 22–27 апреля
- 22.04. 22:00 Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:1
- 23.04. 22:00 Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2
- 26.04. 14:30 Челси – Эвертон – 1:0
- 26.04. 17:00 Брайтон – Вест Хэм – 3:2
- 26.04. 17:00 Вулверхэмптон – Лестер – 3:0
- 26.04. 17:00 Ньюкасл – Ипсвич – 3:0
- 26.04. 17:00 Саутгемптон – Фулхэм – 1:2
- 27.04. 16:00 Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:1
- 27.04. 18:30 Ливерпуль – Тоттенхэм – 5:1
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|80 - 32
|82
|2
|Арсенал
|34
|18
|13
|3
|63 - 29
|67
|3
|Ньюкасл
|34
|19
|5
|10
|65 - 44
|62
|4
|Манчестер Сити
|34
|18
|7
|9
|66 - 43
|61
|5
|Челси
|34
|17
|9
|8
|59 - 40
|60
|6
|Ноттингем Форест
|33
|18
|6
|9
|53 - 39
|60
|7
|Астон Вилла
|34
|16
|9
|9
|54 - 49
|57
|8
|Фулхэм
|34
|14
|9
|11
|50 - 46
|51
|9
|Брайтон
|34
|13
|12
|9
|56 - 55
|51
|10
|Борнмут
|34
|13
|11
|10
|53 - 41
|50
|11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56 - 50
|46
|12
|Кристал Пэлас
|34
|11
|12
|11
|43 - 47
|45
|13
|Вулверхэмптон
|34
|12
|5
|17
|51 - 61
|41
|14
|Манчестер Юнайтед
|34
|10
|9
|15
|39 - 47
|39
|15
|Эвертон
|34
|8
|14
|12
|34 - 41
|38
|16
|Тоттенхэм
|34
|11
|4
|19
|62 - 56
|37
|17
|Вест Хэм
|34
|9
|9
|16
|39 - 58
|36
|18
|Ипсвич Таун
|34
|4
|9
|21
|33 - 74
|21
|19
|Лестер
|34
|4
|6
|24
|27 - 76
|18
|20
|Саутгемптон
|34
|2
|5
|27
|25 - 80
|11
📊 Инфографика
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