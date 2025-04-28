Ливерпуль выиграл титул чемпиона АПЛ, продолжив свою феноменальную серию
«Мерсисайдцы» имеют уникальную статистику в АПЛ на Энфилде.
«Ливерпуль» в матче 34-го тура АПЛ переиграл на своем поле «Тоттенхэм» со счетом 5:1 и стал чемпионом Англии.
«Ливерпуль» выиграл свой 118-й матч АПЛ на Энфилде, в котором после первого тайма выигрывал в 2+ мяча. На перерыв команды ушли со счетом 3:1.
Еще никогда «Ливерпуль» не проигрывал на своем стадионе в АПЛ в подобных матчах:
120 матчей
118 побед
2 ничьи
0 поражений
Ливерпуль в 20-й раз стал чемпионом Англии, сравнявшись по трофеям с Манчестер Юнайтед.
20 – «Манчестер Юнайтед»
20 – «Ливерпуль»
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