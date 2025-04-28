Ливерпуль выиграл титул чемпиона АПЛ, продолжив свою феноменальную серию

«Ливерпуль» в матче 34-го тура АПЛ переиграл на своем поле «Тоттенхэм» со счетом 5:1 и стал чемпионом Англии.

«Ливерпуль» выиграл свой 118-й матч АПЛ на Энфилде, в котором после первого тайма выигрывал в 2+ мяча. На перерыв команды ушли со счетом 3:1.

Еще никогда «Ливерпуль» не проигрывал на своем стадионе в АПЛ в подобных матчах:

120 матчей

118 побед

2 ничьи

0 поражений

Ливерпуль в 20-й раз стал чемпионом Англии, сравнявшись по трофеям с Манчестер Юнайтед.

20 – «Манчестер Юнайтед»

20 – «Ливерпуль»