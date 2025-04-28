Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль выиграл титул чемпиона АПЛ, продолжив свою феноменальную серию
Англия
28 апреля 2025, 00:02 |
89
0

Ливерпуль выиграл титул чемпиона АПЛ, продолжив свою феноменальную серию

«Мерсисайдцы» имеют уникальную статистику в АПЛ на Энфилде.

28 апреля 2025, 00:02 |
89
0
Ливерпуль выиграл титул чемпиона АПЛ, продолжив свою феноменальную серию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

«Ливерпуль» в матче 34-го тура АПЛ переиграл на своем поле «Тоттенхэм» со счетом 5:1 и стал чемпионом Англии.

«Ливерпуль» выиграл свой 118-й матч АПЛ на Энфилде, в котором после первого тайма выигрывал в 2+ мяча. На перерыв команды ушли со счетом 3:1.

Еще никогда «Ливерпуль» не проигрывал на своем стадионе в АПЛ в подобных матчах:

120 матчей
118 побед
2 ничьи
0 поражений

Ливерпуль в 20-й раз стал чемпионом Англии, сравнявшись по трофеям с Манчестер Юнайтед.

20 – «Манчестер Юнайтед»
20 – «Ливерпуль»

По теме:
Ливерпуль – Тоттенхэм – 5:1. 20-е чемпионство. Видео голов и обзор матча
У АПЛ новый чемпион. Ливерпуль разгромил Тоттенхэм
ВИДЕО. Добил своих. Удоджи отличился автоголом в матче с Ливерпулем
Ливерпуль Ливерпуль - Тоттенхэм Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
Футбол | 27 апреля 2025, 02:59 3
ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал

Антонио что-то швырнул в арбитра, а после красной карточки начал вести себя неадекватно

Шахтер и Динамо назвали стартовые составы на суперматч УПЛ во Львове
Футбол | 27 апреля 2025, 16:50 25
Шахтер и Динамо назвали стартовые составы на суперматч УПЛ во Львове
Шахтер и Динамо назвали стартовые составы на суперматч УПЛ во Львове

Марино Пушич и Александр Шовковский определились с заявкой

Интер не обрадуется. Наполи с дублем Мактоминея одолел Торино
Футбол | 27.04.2025, 23:45
Интер не обрадуется. Наполи с дублем Мактоминея одолел Торино
Интер не обрадуется. Наполи с дублем Мактоминея одолел Торино
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Футбол | 27.04.2025, 01:48
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Футбол | 27.04.2025, 13:28
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
27.04.2025, 12:21 1
Футбол
Звезда Реала обратился к Анчелотти с особой просьбой
Звезда Реала обратился к Анчелотти с особой просьбой
26.04.2025, 21:29 1
Футбол
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
27.04.2025, 00:55 10
Футбол
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
26.04.2025, 22:40 16
Хоккей
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
26.04.2025, 02:50
Бокс
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
26.04.2025, 07:50 2
Бокс
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
27.04.2025, 02:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем