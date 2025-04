Романо: Анчелотти возглавит сборную Бразилии, соглашение достигнуто

Итальянский тренер Карло Анчелотти, наставник мадридского Реала, в ближайшее время станет главным тренером сборной Бразилии.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стороны достигли принципиальной договоренности. Итальянский специалист возглавит Селесао для участия в чемпионате мира 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексика.

Соглашение 65-летнего коуча вступит в силу в июне. Бразильская федерация настаивает, что тренер должен приступить к работе еще до старта Клубного чемпионата мира. Ожидается, что Анчелотти будет на тренерской скамье Селесао в начале июня.

Теперь осталось только оформить официальные процедуры. Реал и Анчелотти должны мирно распрощаться в ближайшее время.

🚨🇧🇷 Brazilian Federation expect Carlo Ancelotti to be on the touchline already on the first week of June representing the Seleçao.



It’s always been a key condition for Brazil: sign before the FIFA Club World Cup, not an option to wait until July.



Formal steps to follow now. pic.twitter.com/XTH7wuy4af