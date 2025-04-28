Терпение лопнуло. Реал готовит кадровую революцию после проваленного сезона

Мадридский «Реал» лишился очередного шанса на трофей после поражения в финале Кубка Испании от «Барселоны». Подопечные Карло Анчелотти уступили в добавленное время со счетом 2:3.

Ранее «сливочные» вылетели на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов от английского «Арсенала» и продолжают борьбу в чемпионате, где на четыре очка отстают от лидера («Барселоны»).

Испанский журналист Хосе Педрероль сообщил, что руководство мадридского клуба было разгневано из-за болезненно поражения от главного конкурента и планирует устроить кадровую революцию.

Во-первых, новым главным тренером «Реала» станет известный испанский специалист Хаби Алонсо, который покинет свою должность в немецком «Байере».

Во-вторых, мадридский клуб избавится от футболистов, которые больше не могут выступать на высоком уровне и не входят в планы нового тренерского штаба. Кроме того, «сливочные» выйдут на трансферный рынок, чтобы усилить команду накануне следующего сезона.