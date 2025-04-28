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Испания
28 апреля 2025, 10:31 |
701
0

Терпение лопнуло. Реал готовит кадровую революцию после проваленного сезона

Мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов и проиграл в финале Кубка Испании

28 апреля 2025, 10:31 |
701
0
Терпение лопнуло. Реал готовит кадровую революцию после проваленного сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» лишился очередного шанса на трофей после поражения в финале Кубка Испании от «Барселоны». Подопечные Карло Анчелотти уступили в добавленное время со счетом 2:3.

Ранее «сливочные» вылетели на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов от английского «Арсенала» и продолжают борьбу в чемпионате, где на четыре очка отстают от лидера («Барселоны»).

Испанский журналист Хосе Педрероль сообщил, что руководство мадридского клуба было разгневано из-за болезненно поражения от главного конкурента и планирует устроить кадровую революцию.

Во-первых, новым главным тренером «Реала» станет известный испанский специалист Хаби Алонсо, который покинет свою должность в немецком «Байере».

Во-вторых, мадридский клуб избавится от футболистов, которые больше не могут выступать на высоком уровне и не входят в планы нового тренерского штаба. Кроме того, «сливочные» выйдут на трансферный рынок, чтобы усилить команду накануне следующего сезона.

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Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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