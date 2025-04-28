Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арне Слот и Вирджил ван Дейк попали в книгу рекордов Ливерпуля
Англия
28 апреля 2025, 09:22 |
351
0

Арне Слот и Вирджил ван Дейк попали в книгу рекордов Ливерпуля

В историю «мерсисайдцев» записал свое имя и «Тоттенхэм»

28 апреля 2025, 09:22 |
351
0
Арне Слот и Вирджил ван Дейк попали в книгу рекордов Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

27 апреля состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Подопечные Арне Слота разгромили соперника со счётом 5:1 и стали чемпионами Англии.

«Ливерпуль» забил 15 голов в ворота «Тоттенхэма» во всех турнирах в течение одного сезона. Так многие «мерсисайдцы» забивали в ворота одного соперника только в сезоне 1895/96 («Ротерхэм»).

Впервые в истории АПЛ одновременно главным тренером чемпионов и капитаном команды стали представители Нидерландов (Арне Слот и Вирджил ван Дейк). Кроме того, наставник «Ливерпуля» стал пятым тренером в истории лиги, выигравшим трофей АПЛ в своем дебютном сезоне.

Тренеры, становившиеся чемпионами АПЛ в дебютном сезоне:

  • Жозе Моуриньо (2004/05)
  • Карло Анчелотти (2009/10)
  • Мануэль Пеллегрини (2013/14)
  • Антонио Конте (2016/17)
  • Арне Слот (2024/25)

Победитель чемпионата – «Ливерпуль» – был лидером в сезоне в течение 206 дней, это на 165 дней больше, чем любая другая команда лиги («Манчестер Сити» находился на первой строчке 41 день в текущей кампании).

По теме:
ВИДЕО. Реакция Арне Слота и Вирджила ван Дейка после победы в АПЛ
Дьекереш обошел Салаха. Будет ли швед первым после Жардела?
МАРЕСКА: «Когда он здоров, это один из лучших полузащитников»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Тоттенхэм Ливерпуль - Тоттенхэм Арне Слот Вирджил ван Дейк статистика
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Футбол | 27 апреля 2025, 12:21 2
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны

Президент Реала выразил восхищение голом француза

Артем БОНДАРЕНКО: «Матч с Динамо? Эта игра описывает весь наш сезон»
Футбол | 28 апреля 2025, 10:03 0
Артем БОНДАРЕНКО: «Матч с Динамо? Эта игра описывает весь наш сезон»
Артем БОНДАРЕНКО: «Матч с Динамо? Эта игра описывает весь наш сезон»

Полузащитник «горняков» раздосадован игрой своей команды

Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Футбол | 27.04.2025, 13:28
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Футбол | 27.04.2025, 19:59
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Юлия Стародубцева – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 28.04.2025, 10:11
Юлия Стародубцева – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
Юлия Стародубцева – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
26.04.2025, 22:40 16
Хоккей
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
27.04.2025, 01:48 39
Футбол
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
27.04.2025, 00:55 12
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
27.04.2025, 07:01 4
Футбол
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
27.04.2025, 02:50 1
Футбол
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
27.04.2025, 09:01 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем