Арне Слот и Вирджил ван Дейк попали в книгу рекордов Ливерпуля

27 апреля состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Подопечные Арне Слота разгромили соперника со счётом 5:1 и стали чемпионами Англии.

«Ливерпуль» забил 15 голов в ворота «Тоттенхэма» во всех турнирах в течение одного сезона. Так многие «мерсисайдцы» забивали в ворота одного соперника только в сезоне 1895/96 («Ротерхэм»).

Впервые в истории АПЛ одновременно главным тренером чемпионов и капитаном команды стали представители Нидерландов (Арне Слот и Вирджил ван Дейк). Кроме того, наставник «Ливерпуля» стал пятым тренером в истории лиги, выигравшим трофей АПЛ в своем дебютном сезоне.

Тренеры, становившиеся чемпионами АПЛ в дебютном сезоне:

Победитель чемпионата – «Ливерпуль» – был лидером в сезоне в течение 206 дней, это на 165 дней больше, чем любая другая команда лиги («Манчестер Сити» находился на первой строчке 41 день в текущей кампании).

15 - Liverpool have scored 15 goals in all competitions against Tottenham Hotspur this season, their joint-most ever in a single campaign against an opponent (also 15 vs Rotherham Town in 1895-96). Collection. pic.twitter.com/2BnAQjz0jP