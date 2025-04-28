Арне Слот и Вирджил ван Дейк попали в книгу рекордов Ливерпуля
В историю «мерсисайдцев» записал свое имя и «Тоттенхэм»
27 апреля состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Подопечные Арне Слота разгромили соперника со счётом 5:1 и стали чемпионами Англии.
«Ливерпуль» забил 15 голов в ворота «Тоттенхэма» во всех турнирах в течение одного сезона. Так многие «мерсисайдцы» забивали в ворота одного соперника только в сезоне 1895/96 («Ротерхэм»).
Впервые в истории АПЛ одновременно главным тренером чемпионов и капитаном команды стали представители Нидерландов (Арне Слот и Вирджил ван Дейк). Кроме того, наставник «Ливерпуля» стал пятым тренером в истории лиги, выигравшим трофей АПЛ в своем дебютном сезоне.
Тренеры, становившиеся чемпионами АПЛ в дебютном сезоне:
- Жозе Моуриньо (2004/05)
- Карло Анчелотти (2009/10)
- Мануэль Пеллегрини (2013/14)
- Антонио Конте (2016/17)
- Арне Слот (2024/25)
Победитель чемпионата – «Ливерпуль» – был лидером в сезоне в течение 206 дней, это на 165 дней больше, чем любая другая команда лиги («Манчестер Сити» находился на первой строчке 41 день в текущей кампании).
15 - Liverpool have scored 15 goals in all competitions against Tottenham Hotspur this season, their joint-most ever in a single campaign against an opponent (also 15 vs Rotherham Town in 1895-96). Collection. pic.twitter.com/2BnAQjz0jP— OptaJoe (@OptaJoe) April 27, 2025
1st - Arne Slot is the first Dutch manager to win the Premier League and Virgil van Dijk the first Dutch player to win the Premier League as captain of his side. Winners. pic.twitter.com/TRIxeVYiao— OptaJohan (@OptaJohan) April 27, 2025
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