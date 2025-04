Селтик сравнялся с Рейнджерс по количеству чемпионских титулов

В очередном матче чемпионата Шотландии «Селтик» победил на выезде «Данди Юнайтед» со счетом 5:0.

Эта победа позволила «Селтику» досрочно стать чемпионом Шотландии.

Теперь и у Селтика, и у Рейнджерс по 55 чемпионских титулов.

Джеймс Форрест стал самым титулованным игроком «Селтика» в его 138-летней истории. Шотландский нападающий имеет в своем активе уже 26 трофеев.

