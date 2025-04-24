Англия24 апреля 2025, 01:05 | Обновлено 24 апреля 2025, 01:28
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ВИДЕО. Гол-шеведр. Как Матета закинул мяч за воротник голкиперу Арсенала
Давид Райя был застигнут врасплох таким чудо-ударом
24 апреля 2025, 01:05 | Обновлено 24 апреля 2025, 01:28
102
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23 апреля в 22:00 состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.
Арсенал и Кристал Пэлас разошлись миром (2:2). на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
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На 83-й минуте Жан-Филипп Матета забил спасительный гол феноменальным ударом за воротник голкиперу.
Вратарь канониров Давид Райя был застигнут врасплох таким чудо-ударом. И это не позволило Арсеналу выиграть матч (2:2).
ВИДЕО. Гол-шеведр. Как Матета закинул мяч за воротник голкиперу Арсенала
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