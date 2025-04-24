Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол-шеведр. Как Матета закинул мяч за воротник голкиперу Арсенала
Англия
24 апреля 2025, 01:05 | Обновлено 24 апреля 2025, 01:28
102
0

ВИДЕО. Гол-шеведр. Как Матета закинул мяч за воротник голкиперу Арсенала

Давид Райя был застигнут врасплох таким чудо-ударом

24 апреля 2025, 01:05 | Обновлено 24 апреля 2025, 01:28
102
0
ВИДЕО. Гол-шеведр. Как Матета закинул мяч за воротник голкиперу Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля в 22:00 состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Арсенал и Кристал Пэлас разошлись миром (2:2). на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 83-й минуте Жан-Филипп Матета забил спасительный гол феноменальным ударом за воротник голкиперу.

Вратарь канониров Давид Райя был застигнут врасплох таким чудо-ударом. И это не позволило Арсеналу выиграть матч (2:2).

ВИДЕО. Гол-шеведр. Как Матета закинул мяч за воротник голкиперу Арсенала

По теме:
ВИДЕО. Реал Сосьедад потерпел фиаско и навредил не только себе, но и Жироне
Хетафе – Реал Мадрид – 0:1. Как забил Гюлер. Видео гола и обзор матча
Как позиции у команд с украинцами? Таблица Серии А 2024/25 после 33-го тура
Кристал Пэлас Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Жан-Филипп Матета Арсенал - Кристал Пэлас Давид Райя
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Бокс | 23 апреля 2025, 08:58 6
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»

Эвандер считает, что Мейвезер проиграл Пакьяо

Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Футбол | 24 апреля 2025, 00:59 0
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина

Анатолий Трубин вряд ли пополнит ряды английского гранда

Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Футбол | 23.04.2025, 17:02
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Футбол | 23.04.2025, 19:21
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
ФОТО. Реакция Палкина и Срны на выход Шахтера в финал Кубка Украины
Футбол | 23.04.2025, 20:59
ФОТО. Реакция Палкина и Срны на выход Шахтера в финал Кубка Украины
ФОТО. Реакция Палкина и Срны на выход Шахтера в финал Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
22.04.2025, 03:31
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 21
Футбол
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
23.04.2025, 00:05 1
Футбол
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
22.04.2025, 20:27 56
Футбол
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
23.04.2025, 12:31 66
Футбол
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
22.04.2025, 21:05
Снукер
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
22.04.2025, 08:30 7
Футбол
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
23.04.2025, 06:05 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем