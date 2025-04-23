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Чемпионат Англии
Арсенал
23.04.2025 22:00 – FT 2 : 2
Кристал Пэлас
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Англия
23 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 24 апреля 2025, 01:20
610
3

Арсенал упустил перевес в игре с Кристал Пэлас. Ливерпуль – почти чемпион

Украинец Александр Зинченко весь матч оставался в запасе канониров

23 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 24 апреля 2025, 01:20
610
3
Арсенал упустил перевес в игре с Кристал Пэлас. Ливерпуль – почти чемпион
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля в 22:00 состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Арсенал и Кристал Пэлас разошлись миром (2:2). на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский футболист Александр Зинченко весь матч оставался в резервном составе канониров.

В первом тайме Якуб Кивиор и Леандро Троссард дважды выводили Арсенал вперед в счете, у гостей отличился Эберечи Эзе. Однако на 83-й минуте Жан-Филипп Матета забил спасительный гол отличным ударом за воротник голкиперу. И это позволило канонирам выиграть матч (2:2).

Арсенал с 67 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после Ливерпуля (79). Для того, чтобы официально взяти титул, красным нужно набрать еще лишь одно очко.

АПЛ. 34-й тур, 23 апреля

Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2

Голы: Кивиор, 3, Троссард, 42 – Эзе, 27, Матета, 83

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Кивиор (Арсенал).
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ВИДЕО. Кивиор и Троссард дали перевес Арсеналу в матче с Кристал Пэлас
Кристал Пэлас Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Кристал Пэлас Леандро Троссард Якуб Кивиор Эберечи Эзе Ливерпуль Жан-Филипп Матета
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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ivankondrat96
У Арсенала зараз всі думки про півфінал ЛЧ. А з чемпіонством Ліверпуля вже давно змирилися
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+1
Andy_P
Лошари. Чого вони останні матчі АПЛ грають на такому розслабоні? Сфокусувалися на ЛЧ? Тоді чому не дають відпочинок основним гравцям - можливі ж травми?
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0
Harun Bakircioğlu
Ничья имени Эдегора с Салибой, подаривших шанс Матете сотворить шедевральный гол.
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0
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