Арсенал упустил перевес в игре с Кристал Пэлас. Ливерпуль – почти чемпион

23 апреля в 22:00 состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Арсенал и Кристал Пэлас разошлись миром (2:2). на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

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Украинский футболист Александр Зинченко весь матч оставался в резервном составе канониров.

В первом тайме Якуб Кивиор и Леандро Троссард дважды выводили Арсенал вперед в счете, у гостей отличился Эберечи Эзе. Однако на 83-й минуте Жан-Филипп Матета забил спасительный гол отличным ударом за воротник голкиперу. И это позволило канонирам выиграть матч (2:2).

Арсенал с 67 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после Ливерпуля (79). Для того, чтобы официально взяти титул, красным нужно набрать еще лишь одно очко.

АПЛ. 34-й тур, 23 апреля

Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2

Голы: Кивиор, 3, Троссард, 42 – Эзе, 27, Матета, 83

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