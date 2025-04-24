Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2. Супергол Матеты. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Арсенал
23.04.2025 22:00 – FT 2 : 2
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 апреля 2025, 01:23 | Обновлено 24 апреля 2025, 01:34
74
0

Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2. Супергол Матеты. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги

24 апреля 2025, 01:23 | Обновлено 24 апреля 2025, 01:34
74
0
Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2. Супергол Матеты. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля в 22:00 состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Арсенал и Кристал Пэлас разошлись миром (2:2). на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский футболист Александр Зинченко весь матч оставался в резервном составе канониров.

В первом тайме Якуб Кивиор и Леандро Троссард дважды выводили Арсенал вперед в счете, у гостей отличился Эберечи Эзе.

Однако на 83-й минуте Жан-Филипп Матета забил спасительный гол отличным ударом за воротник голкиперу. И это не позволило канонирам выиграть матч (2:2).

АПЛ. 34-й тур, 23 апреля

Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2

Голы: Кивиор, 3, Троссард, 42 – Эзе, 27, Матета, 83

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Кивиор (Арсенал).
По теме:
ВИДЕО. Реал Сосьедад потерпел фиаско и навредил не только себе, но и Жироне
Хетафе – Реал Мадрид – 0:1. Как забил Гюлер. Видео гола и обзор матча
Как позиции у команд с украинцами? Таблица Серии А 2024/25 после 33-го тура
Кристал Пэлас Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Жан-Филипп Матета Арсенал - Кристал Пэлас Леандро Троссард Якуб Кивиор Эберечи Эзе видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без овертаймов не обошлось. Шахтёр минимально победил Полесье
Футбол | 23 апреля 2025, 20:36 124
Без овертаймов не обошлось. Шахтёр минимально победил Полесье
Без овертаймов не обошлось. Шахтёр минимально победил Полесье

«Горняки» впервые в истории победили «волков» и попали в финал Кубка Украины

Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Футбол | 23 апреля 2025, 06:47 3
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер

23 апреля в 18:00 будет проведен матч 1/2 финала Кубка Украины

СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
Теннис | 23.04.2025, 06:05
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Футбол | 23.04.2025, 19:21
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Футбол | 24.04.2025, 00:59
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 12
Футбол
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
23.04.2025, 00:05 1
Футбол
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
22.04.2025, 08:55
Футбол
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
23.04.2025, 06:23 2
Снукер
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
22.04.2025, 08:30 7
Футбол
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
22.04.2025, 11:55 1
Снукер
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
23.04.2025, 12:31 66
Футбол
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
23.04.2025, 15:37 18
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем