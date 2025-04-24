Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2. Супергол Матеты. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги
23 апреля в 22:00 состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.
Арсенал и Кристал Пэлас разошлись миром (2:2). на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский футболист Александр Зинченко весь матч оставался в резервном составе канониров.
В первом тайме Якуб Кивиор и Леандро Троссард дважды выводили Арсенал вперед в счете, у гостей отличился Эберечи Эзе.
Однако на 83-й минуте Жан-Филипп Матета забил спасительный гол отличным ударом за воротник голкиперу. И это не позволило канонирам выиграть матч (2:2).
АПЛ. 34-й тур, 23 апреля
Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2
Голы: Кивиор, 3, Троссард, 42 – Эзе, 27, Матета, 83
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» впервые в истории победили «волков» и попали в финал Кубка Украины
23 апреля в 18:00 будет проведен матч 1/2 финала Кубка Украины