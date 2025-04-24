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  4. Микель АРТЕТА: «Разочарованы и результатом, и игрой также»
Англия
24 апреля 2025, 14:40 |
253
1

Микель АРТЕТА: «Разочарованы и результатом, и игрой также»

Тренер «Арсенала» проанализировал ничью в матче с «Кристал Пэлас»

24 апреля 2025, 14:40 |
253
1
Микель АРТЕТА: «Разочарованы и результатом, и игрой также»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча против «Кристал Пэлас» в 34-м туре Английской Премьер-лиги. Подопечные Микеля вели в счете почти все время, однако «канонирам» так и не удалось удержать преимущество – 2:2.

«Мы разочарованы и результатом, и игрой также. Думаю, нам так и не удалось достичь стабильности во многих аспектах, чтобы полностью контролировать игру – постоянно было ощущение, что мяч у нас, мы владели инициативой, дважды выходили вперед, но игра не была взята под контроль и мы ею не управляли так, как обычно это делаем, потому что в некоторых моментах мы были ниже своих стандартов.

Когда ты не на своем лучшем уровне, но дважды выходишь вперед, ты должен быть способным удержать преимущество, а мы этого не сделали, особенно с учетом того, что произошло во втором тайме.

Отдадим должное «Кристал Пэлас». Они очень хорошо организованы, действительно хорошая команда, они усложнили нам задачу – как и всем остальным. Но сегодня мы были не в лучшей форме.

Были в головах футболистов мысли о ПСЖ? Надеюсь, нет, но мы обсуждали это до «Ипсвича», и этого не было. У нас еще шесть дней, чтобы подготовиться к этому матчу, и я не хочу этим пользоваться.

Почему так много ничьих? Мы не смогли довести игры до конца по многим причинам. Иногда это все заслуга соперника, иногда что-то другое. Есть много факторов, но, очевидно, это то, что мы делали демонстрировали себя намного лучше в прошлом. Сегодня, несмотря на то, что ничего особенного не произошло, особенно во втором тайме, нам нужно было довести игру до конца.

Мы всегда смотрим назад, потому что знаем, как трудно выигрывать футбольные матчи в Премьер-лиге, и особенно с учетом количества игроков и количества игр, которые у нас есть, нам придется быть отдать все в обоих соревнованиях, чтобы заслужить то место, где мы хотим оказаться», – ответил Артета.

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Кристал Пэлас Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Кристал Пэлас Микель Артета
Андрей Витренко Источник: ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 1
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Mark4854590
В Арсенала зараз головна мета - ЛЧ. З тим, що чемпіонат програний, думаю давно змирилися
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