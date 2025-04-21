В среду, 23 апреля, состоится матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» – «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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Арсенал

«Арсенал» уже смирился с тем, что чемпионство в этом сезоне команде не достанется. Теоретические шансы еще есть, но отыграть 13 очков за пять туров практически нереально. «Арсенал» и сам помогал «Ливерпулю», сыграв вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Брентфордом» (1:1). В предыдущем туре «Арсенал» на выезде разгромил «Ипсвич» (4:0). Но и «Ливерпуль» набрал три очка, обыграв «Лестер» (1:0). В матче с «Ипсвичем» принял участие украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко. Он вышел в стартовом составе и стал автором результативной передачи.

Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» немного озадачил своїх болельщиков результатами последних матчей. После победы над «Брайтоном» (2:1), команда потерпела два крупных поражения. «Кристал Пэлас» проиграл «Манчестер Сити» (2:5) и «Ньюкаслу» (0:5). Похоже, тренерский штаб сделал выводы, и в предыдущем туре команда не пропустила в матче с «Борнмутом». Но и не забила. В турнирной таблице «Кристал Пэлас» занимает 12 место.

Личные встречи

В матче первого круга «Арсенал» одержал победу со счетом 5:1. «Канониры» побеждали в пяти последних встречах команд в АПЛ.

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Арсенал» забивает в среднем по 1,94 гола за игру. Средняя результативность «Кристал Пэлас» в гостях составляет 1,38 гола за матч.

Возможные составы

«Арсенал»: Райя, Зинченко, Уайт, Кивиор, Салиба, Мерино, Райс, Эдегор, Мартинелли, Троссард, Сака.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл, Муньос, Хьюз, Уортон, Матета.

Прогноз

Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.