Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Арсенал
23.04.2025 22:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 апреля 2025, 21:21 | Обновлено 21 апреля 2025, 21:24
112
0

Арсенал – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 23 апреля в 22:00 по Киеву

21 апреля 2025, 21:21 | Обновлено 21 апреля 2025, 21:24
112
0
Арсенал – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

В среду, 23 апреля, состоится матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» – «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Арсенал

«Арсенал» уже смирился с тем, что чемпионство в этом сезоне команде не достанется. Теоретические шансы еще есть, но отыграть 13 очков за пять туров практически нереально. «Арсенал» и сам помогал «Ливерпулю», сыграв вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Брентфордом» (1:1). В предыдущем туре «Арсенал» на выезде разгромил «Ипсвич» (4:0). Но и «Ливерпуль» набрал три очка, обыграв «Лестер» (1:0). В матче с «Ипсвичем» принял участие украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко. Он вышел в стартовом составе и стал автором результативной передачи.

Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» немного озадачил своїх болельщиков результатами последних матчей. После победы над «Брайтоном» (2:1), команда потерпела два крупных поражения. «Кристал Пэлас» проиграл «Манчестер Сити» (2:5) и «Ньюкаслу» (0:5). Похоже, тренерский штаб сделал выводы, и в предыдущем туре команда не пропустила в матче с «Борнмутом». Но и не забила. В турнирной таблице «Кристал Пэлас» занимает 12 место.

Личные встречи

В матче первого круга «Арсенал» одержал победу со счетом 5:1. «Канониры» побеждали в пяти последних встречах команд в АПЛ.

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Арсенал» забивает в среднем по 1,94 гола за игру. Средняя результативность «Кристал Пэлас» в гостях составляет 1,38 гола за матч.

Возможные составы

  • «Арсенал»: Райя, Зинченко, Уайт, Кивиор, Салиба, Мерино, Райс, Эдегор, Мартинелли, Троссард, Сака.
  • «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл, Муньос, Хьюз, Уортон, Матета.

Прогноз

Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
23 апреля 2025 -
22:00
Кристал Пэлас
Тотал больше 2,5 1,86 Сделать ставку
По теме:
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Два клуба Чемпионшипа досрочно вышли в АПЛ. Все из-за победы Бернли
Манчестер Сити – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал - Кристал Пэлас Арсенал Лондон Кристал Пэлас Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луиш Каштру снова в Шахтере
Футбол | 21 апреля 2025, 14:25 44
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере

Алексей Сливченко – о том, как Марино Пушич превратился в тень португальского экс-коуча «горняков»

Сыграет ли Цыганков? Назван стартовый состав Жироны на матч с Бетисом
Футбол | 21 апреля 2025, 20:56 0
Сыграет ли Цыганков? Назван стартовый состав Жироны на матч с Бетисом
Сыграет ли Цыганков? Назван стартовый состав Жироны на матч с Бетисом

Украинец выйдет в основном составе на матч 32-го тура Ла Лиги

Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Бокс | 21.04.2025, 07:47
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 21.04.2025, 15:36
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Бокс | 21.04.2025, 08:16
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
21.04.2025, 04:09 8
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
21.04.2025, 07:51
Теннис
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
20.04.2025, 08:49
Снукер
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
20.04.2025, 22:25 2
Футбол
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
20.04.2025, 18:37 35
Теннис
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
19.04.2025, 20:58 31
Футбол
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
20.04.2025, 01:15 3
Снукер
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
20.04.2025, 08:51 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем