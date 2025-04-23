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Чемпионат Англии
Арсенал
23.04.2025 22:00 – 16 1 : 0
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 апреля 2025, 21:55 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:58
809
0

Арсенал – Кристал Пэлас. Зинченко – в запасе. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 34-го тура АПЛ 2024/25

23 апреля 2025, 21:55 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:58
809
0
Арсенал – Кристал Пэлас. Зинченко – в запасе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

23 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Кристал Пэлас.

Поединок пройдет на Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цвета канониров защищает украинский футболист Александр Зинченко.

Перед стартом противостояния Арсенал с 66 пунктами занимает второе место в таблице чемпионата Англии. У Пэлас 44 очка и 12-я позиция.

Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Арсенал – Кристал Пэлас
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События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Кивиор (Арсенал).
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Арсенал Лондон Арсенал - Кристал Пэлас Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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