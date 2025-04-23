23 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Кристал Пэлас.

Поединок пройдет на Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цвета канониров защищает украинский футболист Александр Зинченко.

Перед стартом противостояния Арсенал с 66 пунктами занимает второе место в таблице чемпионата Англии. У Пэлас 44 очка и 12-я позиция.

Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

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