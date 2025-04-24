«Пожалуйста, Ливерпуль». Клуб АПЛ потроллил Арсенал после очного матча

23 апреля в 22:00 состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Арсенал и Кристал Пэлас разошлись миром (2:2). на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

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После игры в официальном Twitter-аккаунте Кристал Пэлас появился юмористический пост с соответствующей подписью:

«Пожалуйста, Ливерпуль».

Таким образом орлы потроллили Арсенал, который после потери очков в прошлой игре потерял последние надежды на чемпионский титул АПЛ.