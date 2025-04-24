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  4. «Пожалуйста, Ливерпуль». Клуб АПЛ потроллил Арсенал после очного матча
Англия
24 апреля 2025, 13:37 |
687
0

«Пожалуйста, Ливерпуль». Клуб АПЛ потроллил Арсенал после очного матча

«Кристал Пелас» сыграл вничью 2:2 против «канониров»

24 апреля 2025, 13:37 |
687
0
«Пожалуйста, Ливерпуль». Клуб АПЛ потроллил Арсенал после очного матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля в 22:00 состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Арсенал и Кристал Пэлас разошлись миром (2:2). на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

После игры в официальном Twitter-аккаунте Кристал Пэлас появился юмористический пост с соответствующей подписью:

«Пожалуйста, Ливерпуль».

Таким образом орлы потроллили Арсенал, который после потери очков в прошлой игре потерял последние надежды на чемпионский титул АПЛ.

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Кристал Пэлас Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига юмор
Дмитрий Вус Источник: ФК Кристал Пэлас
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