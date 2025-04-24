«Пожалуйста, Ливерпуль». Клуб АПЛ потроллил Арсенал после очного матча
«Кристал Пелас» сыграл вничью 2:2 против «канониров»
23 апреля в 22:00 состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.
Арсенал и Кристал Пэлас разошлись миром (2:2). на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
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После игры в официальном Twitter-аккаунте Кристал Пэлас появился юмористический пост с соответствующей подписью:
«Пожалуйста, Ливерпуль».
Таким образом орлы потроллили Арсенал, который после потери очков в прошлой игре потерял последние надежды на чемпионский титул АПЛ.
You're welcome Liverpool...#CPFC— Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 23, 2025
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