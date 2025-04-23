ВИДЕО. Кивиор и Троссард дали перевес Арсеналу в матче с Кристал Пэлас
У гостей в первом тайме отличился Эберечи Эзе
23 апреля в 22:00 проходит матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.
Арсенал и Кристал Пэлас играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
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Украинский футболист Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.
Арсенал с 66 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после Ливерпуля (79).
В первом тайме Якуб Кивиор и Леандро Троссард дали перевес Арсеналу в матче с Кристал Пэлас (2:1), у гостей отличился Эберечи Эзе.
АПЛ. 34-й тур, 23 апреля
Арсенал – Кристал Пэлас – 2:1 (после первого тайма)
Голы: Кивиор, 3, Троссард, 42 – Эзе, 27
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