Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 34-го тура АПЛ 2024/25
23 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Кристал Пэлас.
Поединок пройдет на Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Цвета канониров защищает украинский футболист Александр Зинченко.
Перед стартом противостояния Арсенал с 66 пунктами занимает второе место в таблице чемпионата Англии. У Пэлас 44 очка и 12-я позиция.
Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
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