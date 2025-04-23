Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Арсенал
23.04.2025 22:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 апреля 2025, 04:55 | Обновлено 23 апреля 2025, 04:57
12
0

Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 34-го тура АПЛ 2024/25

23 апреля 2025, 04:55 | Обновлено 23 апреля 2025, 04:57
12
0
Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

23 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Кристал Пэлас.

Поединок пройдет на Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цвета канониров защищает украинский футболист Александр Зинченко.

Перед стартом противостояния Арсенал с 66 пунктами занимает второе место в таблице чемпионата Англии. У Пэлас 44 очка и 12-я позиция.

Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Арсенал – Кристал Пэлас
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Ман Сити – Астон Вилла – 2:1. Радость для Гвардиолы. Видео голов и обзор
Нунес принес победу. Ман Сити дома обыграл Астон Виллу с голом на 90+4 мин
ФОТО. Вы не поверите как сейчас выглядит Давид Луис
Арсенал Лондон Арсенал - Кристал Пэлас Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Футбол | 22 апреля 2025, 08:55 0
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»

Бельгиец отреагировал на гол Вальверде в ворота «Атлетика»

ФОТО. Жены футболистов Шахтера и Динамо устроили вечеринку. Секси-пати
Футбол | 22 апреля 2025, 20:05 5
ФОТО. Жены футболистов Шахтера и Динамо устроили вечеринку. Секси-пати
ФОТО. Жены футболистов Шахтера и Динамо устроили вечеринку. Секси-пати

Дария Бондарь собрала своих лучших подруг

Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Футбол | 22.04.2025, 15:08
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Спортинг вышел в финал Кубка Португалии. Львы ждут Орлов с Трубиным
Футбол | 23.04.2025, 01:59
Спортинг вышел в финал Кубка Португалии. Львы ждут Орлов с Трубиным
Спортинг вышел в финал Кубка Португалии. Львы ждут Орлов с Трубиным
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Футбол | 22.04.2025, 08:30
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Требование коуча. Английский гранд готов заплатить за Лунина большие деньги
Требование коуча. Английский гранд готов заплатить за Лунина большие деньги
21.04.2025, 22:55 3
Футбол
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере
21.04.2025, 14:25 46
Футбол
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
22.04.2025, 00:44
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
21.04.2025, 07:47 2
Бокс
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
22.04.2025, 03:31
Бокс
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
22.04.2025, 07:36 3
Бокс
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
21.04.2025, 08:49 19
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
21.04.2025, 08:16 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем