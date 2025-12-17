Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
17 декабря 2025, 07:26
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 декабря
В среду, 17 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Балеарес – Атлетико

Ggbet 13.00 – 6.55 – 1.24

20:00 Расинг – Вильярреал

Ggbet 4.59 – 3.92 – 1.78

21:30 Манчестер Сити – Брентфорд

Ggbet 1.52 – 4.88 – 6.65

22:00 Талавера – Реал Мадрид

Ggbet 26.00 – 8.80 – 1.13

22:15 Ньюкасл – Фулхэм

Ggbet 1.77 – 4.07 – 4.88

