  ВИДЕО. Капитан Барселоны вернулся. Тер Штеген провел первый матч за полгода
Кубок Испании
ВИДЕО. Капитан Барселоны вернулся. Тер Штеген провел первый матч за полгода

Марк-Андре отыграл все 90 минут против Гвадалахары в Кубке, сохранив ворота сухими

ВИДЕО. Капитан Барселоны вернулся. Тер Штеген провел первый матч за полгода
Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген вернулся в состав Барселоны.

17 декабря тер Штеген, который является капитаном каталонцев, вышел в стартовом составе команды на матч 1/16 финала Кубка Испании против Гвадалахары (2:0).

Марк-Андре отыграл все 90 минут и сумел сохранить ворота сухими, совершив три сейва. В частности, на 78-й минуте немец красиво в прыжке отбил мощный удар, после которого мяч летел в верхний угол.

Тер Штеген не играл с начала июня, когда провел поединок за сборную Германии против Франции в матче за третье место Лиги наций. После той встречи у немецкого вратаря начались проблемы со спиной.

ВИДЕО. Топ-сейв тер Штегена в матче Гвадалахара – Барселона

Видеообзор матча Гвадалахара – Барселона (0:2)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
