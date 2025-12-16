Клуб АПЛ нацелился на игрока Динамо и сборной Украины
Владимир Бражко вновь попал на радар «Вулверхэмптона»
Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко привлекает внимание «Вулверхэмптона». Об этом сообщает Inside Transfers.
По информации источника, клуб Английской Премьер-лиги вновь заинтересовался 22-летним футболистом. Прошлой зимой «Вулверхэмптон» уже интересовался украинцем, но киевский гранд отказался от трансфера.
В текущем сезоне Владимир Бражко провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он усел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского «Динамо».
