  4. ОФИЦИАЛЬНО. Звездный голкипер продлил контракт с саудовским клубом
Саудовская Аравия
17 декабря 2025, 09:06 |
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный голкипер продлил контракт с саудовским клубом

Эдуар Менди останется в расположении Аль-Ахли из Саудовской Аравии

17 декабря 2025, 09:06 |
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный голкипер продлил контракт с саудовским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуар Менди

ФК Аль-Ахли из Саудовской Аравии официально продлил контракт с сенегальским голкипером Эдуаром Менди. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

По официальным данным сенегалец будет выступать за саудовский клуб еще три года – контракт Менди с клубом действующий до лета 2028 года. О финансовых аспектах никакой информации нет.

В прошлом сезоне Менди провел 39 матчей во всех турнирах (из них 17 – на ноль), пропустив 37 мячей. В текущей кампании сенегалец сыграл 18 игр (7 – на ноль).

Аль-Ахли находится на четвертой позиции в саудовской Про-лиге, набрав 19 очков. В следующем матче команда Маттиаса Яйсле сыграет против Аль-Шорты из Ирака 22 декабря в рамках Азиатской Лиги чемпионов.

Олег Вахоцкий
