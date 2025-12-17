ОФИЦИАЛЬНО. Звездный голкипер продлил контракт с саудовским клубом
Эдуар Менди останется в расположении Аль-Ахли из Саудовской Аравии
ФК Аль-Ахли из Саудовской Аравии официально продлил контракт с сенегальским голкипером Эдуаром Менди. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
По официальным данным сенегалец будет выступать за саудовский клуб еще три года – контракт Менди с клубом действующий до лета 2028 года. О финансовых аспектах никакой информации нет.
В прошлом сезоне Менди провел 39 матчей во всех турнирах (из них 17 – на ноль), пропустив 37 мячей. В текущей кампании сенегалец сыграл 18 игр (7 – на ноль).
Аль-Ахли находится на четвертой позиции в саудовской Про-лиге, набрав 19 очков. В следующем матче команда Маттиаса Яйсле сыграет против Аль-Шорты из Ирака 22 декабря в рамках Азиатской Лиги чемпионов.
