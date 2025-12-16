ФОТО. Алекс Фергюсон забанил журналиста на 6 лет. И вот почему

У легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона были сложные отношения со СМИ. Однажды он отстранил репортера от своих пятничных пресс-конференций на шесть лет из-за книги, написанной о нем.

Фергюсон, выигравший с «Юнайтед» 13 титулов Премьер-лиги и две Лиги чемпионов, считается одним из величайших тренеров в истории футбола. В период с 1986 по 2013 год он привел клуб к многолетнему успеху, но при этом часто конфликтовал – как с игроками, так и с журналистами.

Во время своей работы в Манчестере Фергюсон не раз наказывал представителей прессы. В частности, с 2004 по 2011 год он отказывался общаться с BBC из-за документального фильма о своем сыне Джейсоне, за что регулярно получал штрафы от Премьер-лиги. Позже конфликт был улажен, и Фергюсон вновь начал сотрудничать с корпорацией.

В материале The Athletic журналист Дэниел Тейлор рассказал, что был отстранен от пресс-конференций Фергюсона на шесть лет за книгу о тренере. По его словам, Фергюсон расценил это как проявление неуважения и резко отреагировал на выход издания.

Бывший спортивный редактор Daily Mirror Дэвид Уокер также вспоминал, что несколько раз попадал под запрет Фергюсона, но каждый раз в итоге получал разрешение вернуться.