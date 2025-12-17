Месси назвал лучшего тренера года – выбор удивил фанатов

Стало известно, как голосовал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси при выборе лучшего тренера 2025 года по версии FIFA The Best. Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года состоялась 16 декабря в Дохе (Катар).

Первое место аргентинец отдал главному тренеру «Пари Сен-Жермен» Луису Энрике. На второй позиции оказался немецкий наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик. Тройку лучших, по версии Месси, замкнул главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета.

Победителем в номинации «Лучший тренер 2025 года» стал Луис Энрике. В минувшем сезоне под его руководством «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.