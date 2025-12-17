ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный клуб из Азии подписал двух украинцев

Кыргызский клуб Алга Бишкек официально объявил о подписании двух украинцев. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, новичками азиатского клуба стали 28-летний центербек Владимир Заименко и 26-летний полузащитник Артем Белый.

Белый перебрался в расположение пятикратного чемпиона Кыргызстана из ФК Абдыш-Ата. 26-летний украинский полузащитник является воспитанником Зари, успел поиграть за Металлист, но подавляющее большинство карьеры провел за границей. Заименко перешел из ФК Дордой Бишкек. Раньше он играл за Кривбасс и вторую команду Зари.