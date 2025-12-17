ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный клуб из Азии подписал двух украинцев
Владимир Заименко и Артем Белый стали футболистами ФК Алга Бишкек
Кыргызский клуб Алга Бишкек официально объявил о подписании двух украинцев. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальным данным, новичками азиатского клуба стали 28-летний центербек Владимир Заименко и 26-летний полузащитник Артем Белый.
Белый перебрался в расположение пятикратного чемпиона Кыргызстана из ФК Абдыш-Ата. 26-летний украинский полузащитник является воспитанником Зари, успел поиграть за Металлист, но подавляющее большинство карьеры провел за границей. Заименко перешел из ФК Дордой Бишкек. Раньше он играл за Кривбасс и вторую команду Зари.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уровень заработной платы по сравнению с должностью старшего тренера команды U-19 – не изменился
Подоляне зимой рассчитывают пригласить нескольких легионеров