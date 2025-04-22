ОФИЦИАЛЬНО. Терпение лопнуло. ЛНЗ уволил двух топ-менеджеров

Представитель Украинской Премьер-лиги, черкасский ЛНЗ, официально прекратил сотрудничество с двумя топ-менеджерами. Команду покинули спортивный директор Евгений Тарасенко и генеральный директор Андрей Колесник.

«Спасибо за вклад в развитие клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере!», - написано в Telegram-канале клуба.

Ранее на нашем сайте писалось, что клуб решил уволить обоих менеджеров после нулевой ничьи с «Ингульцем» (0:0).

После 25-го тура чемпионата Украины ЛНЗ находится рядом с зоной вылета - 11-е место. В активе команды всего 26 очков.