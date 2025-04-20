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  4. Клуб УПЛ неожиданно уволил двух топ-менеджеров после очередной неудачи
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 21:10 | Обновлено 20 апреля 2025, 22:05
2615
6

Клуб УПЛ неожиданно уволил двух топ-менеджеров после очередной неудачи

Евгений Тарасенко и Андрей Колесник больше не работают в структуре черкасского ЛНЗ

20 апреля 2025, 21:10 | Обновлено 20 апреля 2025, 22:05
2615
6
Клуб УПЛ неожиданно уволил двух топ-менеджеров после очередной неудачи
ЛНЗ Черкассы. Андрей Колесник

Черкасский ЛНЗ продолжает лихорадить. «Фиолетовые» не сумели обыграть «Ингулец» (0:0) в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги, что заставило руководство клуба прибегнуть к радикальным действиям.

Как стало известно Sport.ua, сразу после матча в Александрии президент ЛНЗ Виктор Кравченко решил уволить спортивного директора Евгения Тарасенко и Андрея Колесника, который работал на посту генерального директора клуба.

На данный момент в клубе воздержались от комментариев, заявив, что следует ждать официального решения. Не исключено, что решение президента – эмоции.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 26 пунктов после 25 сыгранных матчей.

Ранее Sport.ua сообщал, что руководство ЛНЗ рассматривает кандидатуру Ивана Телько на должность спортивного директора клуба.

Видеообзор матча Ингулец ЛНЗ (0:0)

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ЛНЗ Черкассы Евгений Тарасенко Андрей Колесник (футбол) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 6
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Falko
Тю, я із заголовка подумав, що Срну і Палкіна, до ворожки не ходи ;))
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0
Lulinnha
Колесник вроде бы как прогрессивный аналитик футбола. Ну что-то пошло не так... Или оказался таким. 
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0
Andros
Лихорадити))  Хто тексти пише?))
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0
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Gargantua81
Колесник накупил всяких момо, моло, муму и т.п., а они бестолковые абсолютно.
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0
zzg77
А при чём тут они? Гнать надо Григорчука!
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-1
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