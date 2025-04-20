Клуб УПЛ неожиданно уволил двух топ-менеджеров после очередной неудачи
Евгений Тарасенко и Андрей Колесник больше не работают в структуре черкасского ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ продолжает лихорадить. «Фиолетовые» не сумели обыграть «Ингулец» (0:0) в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги, что заставило руководство клуба прибегнуть к радикальным действиям.
Как стало известно Sport.ua, сразу после матча в Александрии президент ЛНЗ Виктор Кравченко решил уволить спортивного директора Евгения Тарасенко и Андрея Колесника, который работал на посту генерального директора клуба.
На данный момент в клубе воздержались от комментариев, заявив, что следует ждать официального решения. Не исключено, что решение президента – эмоции.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 26 пунктов после 25 сыгранных матчей.
Ранее Sport.ua сообщал, что руководство ЛНЗ рассматривает кандидатуру Ивана Телько на должность спортивного директора клуба.
Видеообзор матча Ингулец – ЛНЗ (0:0)
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