Клуб УПЛ неожиданно уволил двух топ-менеджеров после очередной неудачи

Черкасский ЛНЗ продолжает лихорадить. «Фиолетовые» не сумели обыграть «Ингулец» (0:0) в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги, что заставило руководство клуба прибегнуть к радикальным действиям.

Как стало известно Sport.ua, сразу после матча в Александрии президент ЛНЗ Виктор Кравченко решил уволить спортивного директора Евгения Тарасенко и Андрея Колесника, который работал на посту генерального директора клуба.

На данный момент в клубе воздержались от комментариев, заявив, что следует ждать официального решения. Не исключено, что решение президента – эмоции.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 26 пунктов после 25 сыгранных матчей.

Ранее Sport.ua сообщал, что руководство ЛНЗ рассматривает кандидатуру Ивана Телько на должность спортивного директора клуба.

Видеообзор матча Ингулец – ЛНЗ (0:0)