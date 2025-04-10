Кадровая революция. ЛНЗ сменит спортивного директора в конце сезона УПЛ

Черкасский ЛНЗ готовится устроить кадровую революцию по завершению нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

Как стало известно Sport.ua, руководство «фиолетовых» решило уволить украинского специалиста Евгения Тарасенко с должности спортивного директора клуба.

В черкасском ЛНЗ действительно заинтересованы в начале сотрудничества с известным топ-менеджером Иваном Телько, ныне работающим спортивным директором в «Александрии», но пока никакой конкретики нет.

Ранее Sport.ua сообщал, что коучи «фиолетовых» Роман Григорчук не рассчитывает на опального легионера.