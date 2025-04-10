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Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 11:13 | Обновлено 10 апреля 2025, 11:14
355
0

Кадровая революция. ЛНЗ сменит спортивного директора в конце сезона УПЛ

Евгений Тарасенко покинет топ-должность в расположении «фиолетовых»

10 апреля 2025, 11:13 | Обновлено 10 апреля 2025, 11:14
355
0
Кадровая революция. ЛНЗ сменит спортивного директора в конце сезона УПЛ
ЛНЗ. Евгений Тарасенко

Черкасский ЛНЗ готовится устроить кадровую революцию по завершению нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

Как стало известно Sport.ua, руководство «фиолетовых» решило уволить украинского специалиста Евгения Тарасенко с должности спортивного директора клуба.

В черкасском ЛНЗ действительно заинтересованы в начале сотрудничества с известным топ-менеджером Иваном Телько, ныне работающим спортивным директором в «Александрии», но пока никакой конкретики нет.

Ранее Sport.ua сообщал, что коучи «фиолетовых» Роман Григорчук не рассчитывает на опального легионера.

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Евгений Тарасенко ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Иван Телько Александрия
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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