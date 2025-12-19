Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вслед за Ярмоленко. Зарубежный клуб хочет переманить известного коуча с УПЛ
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 20:27
Вслед за Ярмоленко. Зарубежный клуб хочет переманить известного коуча с УПЛ

Виктор Скрипник может променять Зарю на Актобе

19 декабря 2025, 20:27
Вслед за Ярмоленко. Зарубежный клуб хочет переманить известного коуча с УПЛ
ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник может возглавить казахстанский «Актобе», сообщает Telegram-канал AmanVIBE.

По информации источника, на данный момент украинский специалист является приоритетным вариантом для нового руководства клуба.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 луганская «Заря» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в чемпионате Украины.

Ранее сообщалось, что «Актобе» хочет подписать вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко.

По теме:
Михалик объяснил, сколько позиций Динамо нужно усилить
Кварцяный сказал, кого надо подписать Динамо, чтобы бороться за титул УПЛ
Лишился контракта: команда УПЛ попрощалась с хавбеком за игру вне клуба
Виктор Скрипник Заря Луганск Актобе Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Славик Круссер
Так туда же Григорчук поехал?
