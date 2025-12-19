Украина. Премьер лига19 декабря 2025, 20:27 |
Вслед за Ярмоленко. Зарубежный клуб хочет переманить известного коуча с УПЛ
Виктор Скрипник может променять Зарю на Актобе
19 декабря 2025, 20:27 |
Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник может возглавить казахстанский «Актобе», сообщает Telegram-канал AmanVIBE.
По информации источника, на данный момент украинский специалист является приоритетным вариантом для нового руководства клуба.
По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 луганская «Заря» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в чемпионате Украины.
Ранее сообщалось, что «Актобе» хочет подписать вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко.
Так туда же Григорчук поехал?
