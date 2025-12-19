Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 21:36 | Обновлено 19 декабря 2025, 21:37
2

Михалик объяснил, сколько позиций Динамо нужно усилить

Иначе о конкурентоспособности можно забыть

19 декабря 2025, 21:36 | Обновлено 19 декабря 2025, 21:37
2 Comments
Михалик объяснил, сколько позиций Динамо нужно усилить
ФК Динамо Киев. Тарас Михалик

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик эксклюзивно для Sport .ua рассказал, заметил ли он какие-то изменения в игре киевлян в последнем поединке основного раунда Лиги конференций с армянским клубом «Ноа», в котором подопечные Игоря Костюка одержали победу со счетом 2:0.

«Бросалось в глаза, что динамовцы прибавили в скорости. Это свидетельствовало о том, что с физической подготовкой все в порядке. Конечно, большая динамика помогала киевлянам находить свободные зоны в построениях «Ноа». В итоге, двух забитых мячей хватило для уверенной победы.

Каких-либо других изменений в игровой стилистике «Динамо» я не заметил.

Кстати, можно было предсказать, что новый главный тренер Игорь Костюк будет больше доверять молодежи, возможности которой он хорошо знает по сотрудничеству в «Динамо» (U-19). Однако, каким бы талантливым ни было это изменение, без поддержки опытных одноклубников оно будет прогрессировать не так быстро, как хотелось бы. Думаю, что ветераны Ярмоленко, Буяльский текущий сезон доиграют, но, чтобы киевляне снова стали конкурентоспособными, хотя бы на внутренней арене им нужно срочно усилиться еще 2-3 известными легионерами. Иначе можно надолго оказаться в роли догоняющего».

Ранее известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал о борьбе за чемпионство в Украинской Премьер-лиге и подкреплении для «Динамо».

Тарас Михалик Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 2
ona_proigraet
всі позиції тре підсилювати. Краще повністю змінити цей склад, вони вже ні на що не спроможні, навіть зміна тренера не додала мотивації. Здається, якщо змінити склад на U-19,  буде більше перемог в чемпіонаті, молодь дуже мотивована
Ответить
+1
Alexander Киев
Назвіть хоч одну позицію, яку підсилити не треба? 😳 ну хоч так, під плей-офф ЛЄ чи ЛК, щоб хоч виходили і не ганьбились
Ответить
-1
