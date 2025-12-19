Михалик объяснил, сколько позиций Динамо нужно усилить

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик эксклюзивно для Sport .ua рассказал, заметил ли он какие-то изменения в игре киевлян в последнем поединке основного раунда Лиги конференций с армянским клубом «Ноа», в котором подопечные Игоря Костюка одержали победу со счетом 2:0.

«Бросалось в глаза, что динамовцы прибавили в скорости. Это свидетельствовало о том, что с физической подготовкой все в порядке. Конечно, большая динамика помогала киевлянам находить свободные зоны в построениях «Ноа». В итоге, двух забитых мячей хватило для уверенной победы.

Каких-либо других изменений в игровой стилистике «Динамо» я не заметил.

Кстати, можно было предсказать, что новый главный тренер Игорь Костюк будет больше доверять молодежи, возможности которой он хорошо знает по сотрудничеству в «Динамо» (U-19). Однако, каким бы талантливым ни было это изменение, без поддержки опытных одноклубников оно будет прогрессировать не так быстро, как хотелось бы. Думаю, что ветераны Ярмоленко, Буяльский текущий сезон доиграют, но, чтобы киевляне снова стали конкурентоспособными, хотя бы на внутренней арене им нужно срочно усилиться еще 2-3 известными легионерами. Иначе можно надолго оказаться в роли догоняющего».

