Тренер Тоттенхэма находится в шаге от антирекорда клуба
«Шпоры» снова проиграют в чемпионате
53-летний австралийский тренер «Тоттенхэм» Анге Постекоглу близок к тому, чтобы установить с клубом новый антирекорд.
Домашнее поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 1:2 стало для «Тоттенгема» уже 18-м в сезоне АПЛ.
Только у одного тренера было больше поражений с клубом.
- Освальдо Ардилес (1993/94) – 19
- Герри Фрэнсис (1996/97) – 18
- Анге Постекоглу (2024/25) - 18
Клуб в этом сезоне сохранит прописку в Английской Премьер-лиге, несмотря на плохие результаты.
Tottenham managers with the most defeats in a Premier League season:— Squawka (@Squawka) April 21, 2025
◎ 19 - Ossie Ardiles (93/94)
◎ 18 - Gerry Francis (96/97)
◉ 18 - Ange Postecoglou (24/25)
Mate. 👀 pic.twitter.com/XuzyCATZ4l
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