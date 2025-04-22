Тренер Тоттенхэма находится в шаге от антирекорда клуба

53-летний австралийский тренер «Тоттенхэм» Анге Постекоглу близок к тому, чтобы установить с клубом новый антирекорд.

Домашнее поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 1:2 стало для «Тоттенгема» уже 18-м в сезоне АПЛ.

Только у одного тренера было больше поражений с клубом.

Освальдо Ардилес (1993/94) – 19

Герри Фрэнсис (1996/97) – 18

Анге Постекоглу (2024/25) - 18

Клуб в этом сезоне сохранит прописку в Английской Премьер-лиге, несмотря на плохие результаты.