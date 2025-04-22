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Англия
22 апреля 2025, 05:21 | Обновлено 22 апреля 2025, 05:32
227
0

Тренер Тоттенхэма находится в шаге от антирекорда клуба

«Шпоры» снова проиграют в чемпионате

22 апреля 2025, 05:21 | Обновлено 22 апреля 2025, 05:32
227
0
Тренер Тоттенхэма находится в шаге от антирекорда клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

53-летний австралийский тренер «Тоттенхэм» Анге Постекоглу близок к тому, чтобы установить с клубом новый антирекорд.

Домашнее поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 1:2 стало для «Тоттенгема» уже 18-м в сезоне АПЛ.

Только у одного тренера было больше поражений с клубом.

  • Освальдо Ардилес (1993/94) – 19
  • Герри Фрэнсис (1996/97) – 18
  • Анге Постекоглу (2024/25) - 18

Клуб в этом сезоне сохранит прописку в Английской Премьер-лиге, несмотря на плохие результаты.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм Ноттингем Форест Ангелос Постекоглу статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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