Тренер Тоттенхэма находится в шаге от антирекорда клуба

53-летний австралийский тренер «Тоттенхэм» Анге Постекоглу близок к тому, чтобы установить с клубом новый антирекорд.

Домашнее поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 1:2 стало для «Тоттенгема» уже 18-м в сезоне АПЛ.

Только у одного тренера было больше поражений с клубом.

Клуб в этом сезоне сохранит прописку в Английской Премьер-лиге, несмотря на плохие результаты.

Tottenham managers with the most defeats in a Premier League season:



◎ 19 - Ossie Ardiles (93/94)

◎ 18 - Gerry Francis (96/97)

◉ 18 - Ange Postecoglou (24/25)



