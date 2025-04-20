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Чемпионат Франции
Сент-Этьен
20.04.2025 21:45 – FT 2 : 1
Лион
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Франция
20 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 21 апреля 2025, 00:39
248
0

Судье прямо в голову. Матч Сент-Этьена с Лионом прерван из-за беспорядков

Арбитру была предоставлена первая медицинская помощь

20 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 21 апреля 2025, 00:39
248
0
Судье прямо в голову. Матч Сент-Этьена с Лионом прерван из-за беспорядков
Twitter

Поединок 30-го тура французской Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Лионом», проходящий на стадионе «Жоффруа Гишар», был прерван из-за беспорядков на трибунах.

На 45-й минуте ронского дерби в ассистента главного арбитра Франсуа Летексье попал предмет, брошенный из зрительского сектора.

Удар пришелся в голову, после чего арбитру была оказана медицинская помощь – на поле работала бригада врачей Лиона.

После инцидента главный рефери решил отправить команды в раздевалки. На момент остановки Сент-Этьен вел в счете 1:0.

Фанаты Сент-Этьена держали баннер: «Спасибо, Магуайр!», намекая на вылет Лиона от Ман Юнайтед в 1/4 финала Лиги Европы.

Через некоторое время игра была возобновлена ​​с момента остановки.

Обновлено. Матч закончился победой Сент-Этьена со счетом 2:1.

ФОТО. Матч Сент-Этьена с Лионом прерван из-за беспорядков

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Таннер Тессманн (Лион).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Стассин (Сент-Этьен).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Стассин (Сент-Этьен).
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Сент-Этьен Лион пиротехника прерванные матчи Лига 1 (Франция) беспорядки чемпионат Франции по футболу Франсуа Летексье
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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