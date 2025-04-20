Судье прямо в голову. Матч Сент-Этьена с Лионом прерван из-за беспорядков

Поединок 30-го тура французской Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Лионом», проходящий на стадионе «Жоффруа Гишар», был прерван из-за беспорядков на трибунах.

На 45-й минуте ронского дерби в ассистента главного арбитра Франсуа Летексье попал предмет, брошенный из зрительского сектора.

Удар пришелся в голову, после чего арбитру была оказана медицинская помощь – на поле работала бригада врачей Лиона.

После инцидента главный рефери решил отправить команды в раздевалки. На момент остановки Сент-Этьен вел в счете 1:0.

Фанаты Сент-Этьена держали баннер: «Спасибо, Магуайр!», намекая на вылет Лиона от Ман Юнайтед в 1/4 финала Лиги Европы.

Через некоторое время игра была возобновлена ​​с момента остановки.

Обновлено. Матч закончился победой Сент-Этьена со счетом 2:1.

ФОТО. Матч Сент-Этьена с Лионом прерван из-за беспорядков