Судье прямо в голову. Матч Сент-Этьена с Лионом прерван из-за беспорядков
Арбитру была предоставлена первая медицинская помощь
Поединок 30-го тура французской Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Лионом», проходящий на стадионе «Жоффруа Гишар», был прерван из-за беспорядков на трибунах.
На 45-й минуте ронского дерби в ассистента главного арбитра Франсуа Летексье попал предмет, брошенный из зрительского сектора.
Удар пришелся в голову, после чего арбитру была оказана медицинская помощь – на поле работала бригада врачей Лиона.
После инцидента главный рефери решил отправить команды в раздевалки. На момент остановки Сент-Этьен вел в счете 1:0.
Фанаты Сент-Этьена держали баннер: «Спасибо, Магуайр!», намекая на вылет Лиона от Ман Юнайтед в 1/4 финала Лиги Европы.
Через некоторое время игра была возобновлена с момента остановки.
Обновлено. Матч закончился победой Сент-Этьена со счетом 2:1.
ФОТО. Матч Сент-Этьена с Лионом прерван из-за беспорядков
What a show by Saint Etienne Ultras 😍🔥 #ASSELYON #ASSEOL #ASSE pic.twitter.com/jpTjNNYKep— Ultras Clips (@ultras_clips) April 20, 2025
События матча
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