Итоги дня и таблица Франции. Скандальное дерби Сент-Этьена с Лионом

Вечером 20 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Франции.

Скандальным получился матч между «Сент-Этьеном» и «Лионом» (2:1). Игра на некоторое время была прервана из-за беспорядков на трибунах.

На 45-й минуте ронского дерби в ассистента главного арбитра Франсуа Летексье попал предмет, прилетевший с трибун. Арбитру была оказана медицинская помощь.

Лион возглавляет Паулу Фонсека, экс-коуч Шахтера.

Лидеры: ПСЖ (77), Марсель (55), Монако (54), Лилль (53), Ницца, Лион, Страсбург (по 51).

Чемпионат Франции. 30-й тур, 20 апреля

Лилль – Осер – 3:1

Голы: Менье, 9, Дэвид, 43, 90+7 – Алессандро, 90+2 (автогол)

Брест – Ланс – 1:3

Голы: Ле-Мелу, 13 – Койялипу, 17, Эль-Айнауи 45+7 (пен), Саид, 90

Ницца – Анже – 2:1

Голы: Росарио, 36, Абди, 47 – Белькдим, 52

Реймс – Тулуза – 1:0

Гол: Сибачо, 39

Сент-Этьен – Лион – 2:1

Голы: Стассен, 10, 67 – Тессманн, 76

Турнирная таблица