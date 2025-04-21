Итоги дня и таблица Франции. Скандальное дерби Сент-Этьена с Лионом
Лион возглавляет Паулу Фонсека, экс-коуч Шахтера
Вечером 20 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Франции.
Скандальным получился матч между «Сент-Этьеном» и «Лионом» (2:1). Игра на некоторое время была прервана из-за беспорядков на трибунах.
На 45-й минуте ронского дерби в ассистента главного арбитра Франсуа Летексье попал предмет, прилетевший с трибун. Арбитру была оказана медицинская помощь.
Лион возглавляет Паулу Фонсека, экс-коуч Шахтера.
Лидеры: ПСЖ (77), Марсель (55), Монако (54), Лилль (53), Ницца, Лион, Страсбург (по 51).
Чемпионат Франции. 30-й тур, 20 апреля
Лилль – Осер – 3:1
Голы: Менье, 9, Дэвид, 43, 90+7 – Алессандро, 90+2 (автогол)
Брест – Ланс – 1:3
Голы: Ле-Мелу, 13 – Койялипу, 17, Эль-Айнауи 45+7 (пен), Саид, 90
Ницца – Анже – 2:1
Голы: Росарио, 36, Абди, 47 – Белькдим, 52
Реймс – Тулуза – 1:0
Гол: Сибачо, 39
Сент-Этьен – Лион – 2:1
Голы: Стассен, 10, 67 – Тессманн, 76
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|29
|24
|5
|0
|82 - 27
|77
|2
|Марсель
|30
|17
|4
|9
|62 - 42
|55
|3
|Монако
|30
|16
|6
|8
|57 - 35
|54
|4
|Лилль
|30
|15
|8
|7
|47 - 32
|53
|5
|Ницца
|30
|14
|9
|7
|56 - 38
|51
|6
|Лион
|30
|15
|6
|9
|58 - 41
|51
|7
|Страсбург
|30
|14
|9
|7
|48 - 37
|51
|8
|Ланс
|30
|13
|6
|11
|35 - 33
|45
|9
|Брест
|30
|13
|5
|12
|48 - 49
|44
|10
|Ренн
|30
|12
|2
|16
|45 - 40
|38
|11
|Осер
|30
|10
|8
|12
|41 - 45
|38
|12
|Тулуза
|30
|9
|7
|14
|38 - 39
|34
|13
|Реймс
|30
|8
|8
|14
|32 - 42
|32
|14
|Нант
|29
|7
|9
|13
|34 - 49
|30
|15
|Анже
|30
|8
|6
|16
|29 - 48
|30
|16
|Гавр
|30
|8
|3
|19
|33 - 64
|27
|17
|Сент-Этьен
|30
|7
|6
|17
|33 - 68
|27
|18
|Монпелье
|30
|4
|3
|23
|22 - 71
|15
События матча
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