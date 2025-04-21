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  4. Итоги дня и таблица Франции. Скандальное дерби Сент-Этьена с Лионом
Чемпионат Франции
Реймс
20.04.2025 18:15 – FT 1 : 0
Тулуза
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Франция
21 апреля 2025, 14:35 | Обновлено 21 апреля 2025, 14:52
61
0

Итоги дня и таблица Франции. Скандальное дерби Сент-Этьена с Лионом

Лион возглавляет Паулу Фонсека, экс-коуч Шахтера

21 апреля 2025, 14:35 | Обновлено 21 апреля 2025, 14:52
61
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Итоги дня и таблица Франции. Скандальное дерби Сент-Этьена с Лионом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Франции.

Скандальным получился матч между «Сент-Этьеном» и «Лионом» (2:1). Игра на некоторое время была прервана из-за беспорядков на трибунах.

На 45-й минуте ронского дерби в ассистента главного арбитра Франсуа Летексье попал предмет, прилетевший с трибун. Арбитру была оказана медицинская помощь.

Лион возглавляет Паулу Фонсека, экс-коуч Шахтера.

Лидеры: ПСЖ (77), Марсель (55), Монако (54), Лилль (53), Ницца, Лион, Страсбург (по 51).

Чемпионат Франции. 30-й тур, 20 апреля

Лилль – Осер – 3:1

Голы: Менье, 9, Дэвид, 43, 90+7 – Алессандро, 90+2 (автогол)

Брест – Ланс – 1:3

Голы: Ле-Мелу, 13 – Койялипу, 17, Эль-Айнауи 45+7 (пен), Саид, 90

Ницца – Анже – 2:1

Голы: Росарио, 36, Абди, 47 – Белькдим, 52

Реймс – Тулуза 1:0

Гол: Сибачо, 39

Сент-Этьен – Лион – 2:1

Голы: Стассен, 10, 67 – Тессманн, 76

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 29 24 5 0 82 - 27 77
2 Марсель 30 17 4 9 62 - 42 55
3 Монако 30 16 6 8 57 - 35 54
4 Лилль 30 15 8 7 47 - 32 53
5 Ницца 30 14 9 7 56 - 38 51
6 Лион 30 15 6 9 58 - 41 51
7 Страсбург 30 14 9 7 48 - 37 51
8 Ланс 30 13 6 11 35 - 33 45
9 Брест 30 13 5 12 48 - 49 44
10 Ренн 30 12 2 16 45 - 40 38
11 Осер 30 10 8 12 41 - 45 38
12 Тулуза 30 9 7 14 38 - 39 34
13 Реймс 30 8 8 14 32 - 42 32
14 Нант 29 7 9 13 34 - 49 30
15 Анже 30 8 6 16 29 - 48 30
16 Гавр 30 8 3 19 33 - 64 27
17 Сент-Этьен 30 7 6 17 33 - 68 27
18 Монпелье 30 4 3 23 22 - 71 15
Полная таблица

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Теозон-Жордан Сибачо (Реймс).
27’
Марк Маккензи (Тулуза) получает красную карточку.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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