Японские игроки совершили 75+ результативных действий в Селтике за сезон

В полуфинальном матче Кубка Шотландии Селтик уверенно победил в гостях Сент-Джонстон со счетом 5:0.

Ключевую роль в победе Селтика снова сыграли футболисты из Японии.

Дайцен Маэда сделал дубль, а Рео Хатате отдал три результативных передачи.

Японские футболисты совершили уже 76 результативных действий в сезоне 2024/25 во всех турнирах за Селтик:

В финале Селтика ждет Абердин.

