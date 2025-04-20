Major League Soccer20 апреля 2025, 19:33 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:52
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Японские игроки совершили 75+ результативных действий в Селтике за сезон
Пять результативных действий японцев в матче вывели Селтик в финал Кубка Шотландии
20 апреля 2025, 19:33 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:52
357
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В полуфинальном матче Кубка Шотландии Селтик уверенно победил в гостях Сент-Джонстон со счетом 5:0.
Ключевую роль в победе Селтика снова сыграли футболисты из Японии.
Дайцен Маэда сделал дубль, а Рео Хатате отдал три результативных передачи.
Японские футболисты совершили уже 76 результативных действий в сезоне 2024/25 во всех турнирах за Селтик:
- Дайцен Маэда: 33+8
- Рео Хатате: 10+9
- Кего Фурухаси: 12+4
В финале Селтика ждет Абердин.
Jumping for joy…— Celtic Football Club (@CelticFC) April 20, 2025
🏟️ Back to Hampden on the 24th of May!#ScottishCup | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/jLMAhm178S
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А от шотландські футболісти такими показниками в чемпіонаті Японії похизуватися мабуть не можуть)
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