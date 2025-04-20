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Major League Soccer
20 апреля 2025, 19:33 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:52
357
1

Японские игроки совершили 75+ результативных действий в Селтике за сезон

Пять результативных действий японцев в матче вывели Селтик в финал Кубка Шотландии

20 апреля 2025, 19:33 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:52
357
1
Японские игроки совершили 75+ результативных действий в Селтике за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинальном матче Кубка Шотландии Селтик уверенно победил в гостях Сент-Джонстон со счетом 5:0.

Ключевую роль в победе Селтика снова сыграли футболисты из Японии.

Дайцен Маэда сделал дубль, а Рео Хатате отдал три результативных передачи.

Японские футболисты совершили уже 76 результативных действий в сезоне 2024/25 во всех турнирах за Селтик:

  • Дайцен Маэда: 33+8
  • Рео Хатате: 10+9
  • Кего Фурухаси: 12+4

В финале Селтика ждет Абердин.

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чемпионат Шотландии по футболу Селтик Сент-Джонстон Дайдзэн Маэда Рео Хатате Кего Фурухаси
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
А от шотландські футболісти такими показниками в чемпіонаті Японії похизуватися мабуть не можуть)
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