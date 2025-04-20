Японские игроки совершили 75+ результативных действий в Селтике за сезон

В полуфинальном матче Кубка Шотландии Селтик уверенно победил в гостях Сент-Джонстон со счетом 5:0.

Ключевую роль в победе Селтика снова сыграли футболисты из Японии.

Дайцен Маэда сделал дубль, а Рео Хатате отдал три результативных передачи.

Японские футболисты совершили уже 76 результативных действий в сезоне 2024/25 во всех турнирах за Селтик:

Дайцен Маэда: 33+8

Рео Хатате: 10+9

Кего Фурухаси: 12+4

В финале Селтика ждет Абердин.