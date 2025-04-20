Шикарный матч от Трубина. Бенфика одержала важнейшую победу
«Орлы» разгромили «Виторию» Гимараеш
Сегодня, 19-го апреля, прошел матч 30-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Витория» Гимараэш сыграла против «Бенфики».
В стартовом составе «орлов» сегодня вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который стал одним из героев матча, совершив шесть сейвов.
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«Бенфика» выиграла матч со счетом 3:0. Голы за лиссабонский клуб забивали Эвангелом Павлидис (дубль) и Альфаро Каррерас.
Эта победа стала крайне важной для «орлов», которые ведут борьбу со «Спортингом» за чемпионство. Сейчас «Бенфика» идет второй с 72 очками, «Спотринг» опережает «орлов» только по дополнительным показателям, имея такое же количество зачетных пунктов.
Чемпионат Португалии. 30-й тур, 20 апреля.
Витория – Бенфика – 0:3
Голы: Павлидис, 21, 84, Каррерас, 77.
🦅 The three points are ours! ✔#VSCSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/JVh42edxVv— SL Benfica (@slbenfica_en) April 19, 2025
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