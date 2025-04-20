Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шикарный матч от Трубина. Бенфика одержала важнейшую победу
Чемпионат Португалии
Витория Гимараеш
19.04.2025 22:30 – FT 0 : 3
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
20 апреля 2025, 00:40 |
185
0

Шикарный матч от Трубина. Бенфика одержала важнейшую победу

«Орлы» разгромили «Виторию» Гимараеш

20 апреля 2025, 00:40 |
185
0
Шикарный матч от Трубина. Бенфика одержала важнейшую победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 19-го апреля, прошел матч 30-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Витория» Гимараэш сыграла против «Бенфики».

В стартовом составе «орлов» сегодня вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который стал одним из героев матча, совершив шесть сейвов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Бенфика» выиграла матч со счетом 3:0. Голы за лиссабонский клуб забивали Эвангелом Павлидис (дубль) и Альфаро Каррерас.

Эта победа стала крайне важной для «орлов», которые ведут борьбу со «Спортингом» за чемпионство. Сейчас «Бенфика» идет второй с 72 очками, «Спотринг» опережает «орлов» только по дополнительным показателям, имея такое же количество зачетных пунктов.

Чемпионат Португалии. 30-й тур, 20 апреля.

Витория – Бенфика – 0:3

Голы: Павлидис, 21, 84, Каррерас, 77.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Известен состав Бенфики на важнейший матч в Португалии. Сыграет ли Трубин?
ВИДЕО. Победы для Порту и Спортинга. В Португалии плотная борьба за титул
Кто же остановит Дьекереша? Фантастические достижения шведа в Спортинге
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Витория Гимараеш Анатолий Трубин
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер повторил свой антирекорд в чемпионатах Украины
Футбол | 20 апреля 2025, 01:00 0
Шахтер повторил свой антирекорд в чемпионатах Украины
Шахтер повторил свой антирекорд в чемпионатах Украины

«Колос» стал автором сенсации во Львове

Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Футбол | 19 апреля 2025, 22:09 10
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ

«Горняки» проиграли 2:4

Шахтер – Колос – 2:4. Сенсация в суперматче во Львове. Видеообзор матча
Футбол | 19.04.2025, 20:09
Шахтер – Колос – 2:4. Сенсация в суперматче во Львове. Видеообзор матча
Шахтер – Колос – 2:4. Сенсация в суперматче во Львове. Видеообзор матча
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Футбол | 19.04.2025, 11:11
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане
Теннис | 19.04.2025, 19:04
Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане
Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
18.04.2025, 19:42 9
Футбол
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
19.04.2025, 00:41 1
Бокс
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
18.04.2025, 15:59 4
Футбол
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
Легенда Реала назвал единственного игрока, который не виноват в позоре в ЛЧ
Легенда Реала назвал единственного игрока, который не виноват в позоре в ЛЧ
18.04.2025, 09:21
Футбол
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
18.04.2025, 21:27 11
Футбол
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
18.04.2025, 02:52 1
Бокс
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
18.04.2025, 00:51 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем