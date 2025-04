Шикарный матч от Трубина. Бенфика одержала важнейшую победу

Сегодня, 19-го апреля, прошел матч 30-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Витория» Гимараэш сыграла против «Бенфики».

В стартовом составе «орлов» сегодня вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который стал одним из героев матча, совершив шесть сейвов.

«Бенфика» выиграла матч со счетом 3:0. Голы за лиссабонский клуб забивали Эвангелом Павлидис (дубль) и Альфаро Каррерас.

Эта победа стала крайне важной для «орлов», которые ведут борьбу со «Спортингом» за чемпионство. Сейчас «Бенфика» идет второй с 72 очками, «Спотринг» опережает «орлов» только по дополнительным показателям, имея такое же количество зачетных пунктов.

Чемпионат Португалии. 30-й тур, 20 апреля.

Витория – Бенфика – 0:3

Голы: Павлидис, 21, 84, Каррерас, 77.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

